El primer ministro de Hungría atisba el fin de la supremacía occidental en el conflicto en Ucrania

El primer ministro de Hungría atisba el fin de la supremacía occidental en el conflicto en Ucrania

El conflicto en Ucrania puede poner fin a la superioridad occidental en el mundo y la situación derivará en un debilitamiento de la Unión Europea mientras... 18.08.2022

2022-08-18T23:23+0000

2022-08-18T23:23+0000

2022-08-18T23:45+0000

defensa

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

sanciones de occidente contra rusia

occidente

ucrania

hungría

viktor orban

gazprom

"Es muy posible que sea esta guerra la que ponga fin de manera demostrativa a la superioridad occidental", apuntó el líder europeo.En entrevista con el medio alemán Tichys Einblick, el mandatario húngaro consideró que los países occidentales no podrán ganar militarmente el conflicto de Ucrania con Rusia, mientras que sus sanciones contra Moscú no lo han debilitado en modo alguno.Además, las sanciones económicas contra Rusia han generado un daño inmenso a Europa, estimó Orbán e identificó que el mundo no se ha alineado con los intereses de Kiev y Washington.Gran parte del mundo, en cambio, ha expresado su diferencia ante el eje occidental, declaró Orbán al medio alemán, como China, la India, Brasil, Sudáfrica, países que junto a Rusia forman la alianza BRICS.También el mundo árabe y África, subrayó el primer ministro húngaro, han mostrado disenso a las perspectivas occidentales."Se benefician (del conflicto) quienes tienen sus propias fuentes de energía, los rusos se benefician, las importaciones de la Unión Europea desde Rusia han disminuido en una cuarta parte, pero los ingresos de Gazprom se han duplicado", distinguió Orban."Los chinos, que antes estaban a merced de los árabes, se han beneficiado, y por supuesto que las grandes corporaciones estadounidenses se están beneficiando", añadió en referencia a firmas energéticas como Exxon, Chevron y ConocoPhillips, que de acuerdo con el medio alemán han visto multiplicarse sus beneficios.

occidente

ucrania

hungría

2022

