El vicepresidente paraguayo acusado de corrupción por EEUU no renunciará "sin pruebas"

Velázquez afirmó que no está diciendo que no va a renunciar, sino que va a "atajar" la decisión hasta saber quién lo investiga y por qué.También explicó que anunció que renunciaría al cargo para defenderse "como un ciudadano común", pero entonces no tenía conocimiento de que no existía ninguna investigación en su contra."Hoy no tengo en qué estrado donde defenderme", expresó al asegurar que no existe ninguna investigación contra él sobre los supuestos hechos que le atribuyen ni en su país ni en EEUU.En ese sentido, señaló que la Fiscalía solicitará información a la embajada norteamericana respecto a los datos que lo ligarían a hechos de corrupción.Si no hay respuestas de EEUU a la Fiscalía, afirmó que completará su mandato como vicepresidente, salvo que el Congreso lleve en adelante un juicio político, acción que ya anunciaron algunos legisladores que exigen su renuncia.EEUU aplicó sanciones contra el vicepresidente paraguayo, al que lo acusa de participar "en actos de corrupción significativos".La Fiscalía de Paraguay informó posteriormente que estudiaría abrir una investigación contra Velázquez.

