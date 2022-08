https://sputniknews.lat/20220818/mas-de-60-de-los-pacientes-con-viruela-del-mono-en-peru-tambien-padecen-vih-1129545677.html

Más de 60% de los pacientes con viruela del mono en Perú también padecen VIH

LIMA (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) informó que más de 60% de los pacientes afectados por la viruela del mono padecen, a su vez, VIH/SIDA. 18.08.2022, Sputnik Mundo

Hasta la fecha, el Minsa señala que en el país existen 891 casos de la viruela del mono.De ese total, 885 son personas de sexo masculino y seis son de sexo femenino.A su vez, 604 son hombres homosexuales, 72 son heterosexuales y de 215 no se conoce su orientación sexual.El ministerio detalló además que en el 18% del total de casos se pudo determinar que el paciente tenía antecedentes de sífilis durante el último año.La cartera ha advertido sobre el elevado contagio entre los varones homosexuales, aunque enfatizando que la enfermedad no distingue orientación sexual y haciendo un llamado a no estigmatizar.

