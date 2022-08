https://sputniknews.lat/20220818/oea-culpa-a-los-otros-de-la-situacion-de-haiti-1129550455.html

OEA culpa a los otros de la situación de Haití

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — La Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo una declaración sorprendente la semana pasada, un "mea culpa" en el cual... 18.08.2022, Sputnik Mundo

"Los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití significan uno de los fracasos más fuertes y manifiestos que se haya implementado y ejecutado en ningún marco de cooperación internacional", admitió la OEA en un comunicado sin firmas, aunque la postura fue ratificada luego por su secretario general Luis Almagro.En el extenso texto el organismo regional reconoció que durante los años en Haití la política internacional fue errada, y fermentaron y germinaron las bandas criminales que hoy asedian a su pueblo, además de gestarse el proceso de desinstitucionalización y crisis política actual."La crisis institucional que vive Haití es resultado directo de las acciones de las fuerzas endógenas del país y de la comunidad internacional", dijo la OEA y lamentó que durante dos décadas no fueron capaces de construir una sola institución que pueda responder a los problemas de los haitianos.OEA sin culpa"Entonces, visto su fracaso la comunidad internacional se retiró de Haití dejando tras de sí caos, destrucción, violencia", aseguró la institución dejando de lado que fue uno de los decisores de la implementación de esa política y que desde 2004 pertenece al Core Group, formado por las embajadas de países que integraron la Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad."Al culpar a la comunidad internacional por no ayudar a resolver los problemas de Haití, la OEA ha pretendido que no es parte de ella y no tiene responsabilidad en la desgracia del país", subrayó a la Agencia Sputnik el político Camille Chalmers, al margen de una conferencia de prensa de su partido Rasin Kan Pep La.El también economista y director ejecutivo de la Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo aseguró que el documento constituye una "bofetada" al país y a los haitianos en general a los cuales toma como "idiotas" e incapaces de manejar su propio país.Todo esto luego que la OEA apoyó sin contemplaciones al Partido Haitiano Tet Kale que dirige el país desde 2011 bajo la administración de Michel Martelly, recordó Chalmers y advirtió que la aparente admisión de culpabilidad de un organismo retrógrado a los intereses de la región podría esconder futuras acciones contra el país caribeño.No estaba muy lejos Chalmers de su análisis cuando días después Almagro confirmó al periódico Miami Herald su anuencia a un regreso de los cascos azules, los mismos que salieron de Haití en 2017 para dejar a la nación sumida en un caos."Estamos abiertos a otras propuestas para garantizar la seguridad en Haití, pero debo decir que es muy difícil llegar ahora lo suficientemente rápido con la logística adecuada si no se hace a través de procedimientos y mecanismos bien establecidos que ya existen con las misiones de paz", dijo el secretario general.En la víspera, durante el Consejo de Seguridad de la OEA, Almagro moderó sus declaraciones, aunque insistió en que deben aplicarse medidas innovadoras al servicio del pueblo haitiano para poder superar la crisis actual y además orientar al país hacia el cumplimiento de los derechos humanos más básicos."No nos equivoquemos el momento es grave, por un lado, la inseguridad debilita la fortaleza del sistema democrático y por otro lado la ausencia o el fracaso del buen funcionamiento del sistema democrático crea condiciones para la inseguridad", señaló Almagro.Sin referirse directamente a las peticiones de intervención, el canciller de Haití, Victor Généus, abordó los desafíos políticos, sociales, económicos y de seguridad que enfrenta el país y solicitó apoyo de sus pares para cambiar el panorama."Haití se encuentra en una encrucijada extremadamente decisiva para su futuro. Está sacudida por una crisis multidimensional que ha durado demasiado y es un tema de gran preocupación tanto para los nacionales como para la comunidad internacional", dijo el ministro de Relaciones Exteriores y aseguró que hoy más que nunca la población está dispuesta a cambiarlo.Mientras a nivel político se discute la situación de Haití, en los barrios vulnerables donde operan los grupos armados fueron asesinadas más de 500 personas desde finales de abril y otros cientos resultaron heridos.Las pandillas recientemente mataron y luego quemaron el cadáver de un exsenador y decenas de miles de personas tuvieron que buscar refugio cuando se recrudecieron los enfrentamientos entre el G-9 y el G-Pep en el barrio capitalino de Cité Soleil.Para organizaciones progresistas como Rasin Kan Pep La, los mismos que provocaron la situación actual no deberían ser capaces de aparecer ahora con soluciones que nuevamente serán poco efectivas para Haití.

