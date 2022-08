https://sputniknews.lat/20220818/secretario-del-consejo-de-seguridad-nipon-visita-china-a-pesar-de-desacuerdo-sobre-taiwan-1129518166.html

Secretario del Consejo de Seguridad nipón visita China a pesar de desacuerdo sobre Taiwán

TOKIO (Sputnik) — El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Japón, Takeo Akiba, durante su visita a China se reunió con el miembro del buró... 18.08.2022, Sputnik Mundo

La reunión, que se celebró la víspera, duró alrededor de siete horas.Las partes intercambiaron de opiniones acerca de la situación en el estrecho de Taiwán, comunica el medio. En particular, Akiba trasmitió la postura de Tokio al respecto, incluida su preocupación por las maniobras comenzadas en respuesta a la visita de la jefa de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Taipéi.A su vez, Yang Jiechi subrayó que Pekín considera Taiwán su territorio.Además, las partes resaltaron la importancia de diálogo directo a distintos niveles para construir las relaciones estables y constructivas, hecho acordado entre los líderes de ambos países.Entre otros temas fueron abordados la situación en torno a Ucrania y el desarrollo de programas nuclear y de misiles de Corea del Norte.A principios de agosto China canceló la reunión de cancilleres de Pekín y Tokio, prevista en Nom Pen, debido a la declaración de los países de G7 en torno a la situación en Taiwán, durante la que los países de G7 expresaron la preocupación por las acciones de amenaza de China tras la visita de Pelosi a Taiwán, en particular, por los ejercicios militares.Los ejercicios militares de las Fuerzas Armadas de China no cesan desde principios de mes como respuesta a la polémica visita de Pelosi a la isla de Taiwán que tuvo lugar del 2 al 3 de agosto.Pekín condenó el viaje de Pelosi a la isla al considerar que apoyó a los independentistas taiwaneses e inició ejercicios militares de gran escala.Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese territorio.Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 1980.La política fundamental del Gobierno chino respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de "un país, dos sistemas".

