Alberto Fernández advierte que conflicto en Ucrania afecta a América Latina

BUENOS AIRES (Sputnik) — El conflicto en Ucrania está afectando a todo el mundo, incluida a América Latina, dijo el presidente de Argentina, Alberto Fernández. 19.08.2022, Sputnik Mundo

El G7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón.Sostuvo que hay "promotores pasivos" del conflicto, quienes aunque "no mandan tropas, mandan armas y dejan que el conflicto escale y que las vidas se sigan perdiendo"."En el G7, yo aspiraba a que tratemos una solución rápida y no llegó, con que empieza a ver movimientos militares en el mar de China y uno ve el preludio de un nuevo conflicto que solo está llamado a empeorar la tragedia. Este es el mundo de hoy, que deparará una nueva realidad geopolítica que no sabemos cuál va a ser y que no vamos a poder dominar", reflexionó.Sostuvo que América Latina tiene que "unirse para enfrentar cualquier tragedia o mal momento"."Este mundo desdichado va a necesitar energía, alimentos, bienes que América latina tiene en cantidad. (…) debemos animarnos a industrializar esos productos. (…) Hay que saber que estamos en el continente más desigual del mundo, no podemos ser felices en sociedades desiguales. Hay que aprovechar la paz y la unidad para el desarrollo y la justicia social", agregó.Bloqueo a Venezuela y CubaAlberto Fernández aseguró que América Latina tiene que trabajar en contra de los bloqueos a Venezuela y Cuba.Aseguró que "sufre profundamente" cuando escucha que Cuba ha desarrollado vacunas contra el COVID-19, pero no puede posicionarlas en el mundo por los bloqueos."Y ahora Venezuela, que esperemos que se termine pronto y que los venezolanos puedan resolver sus problemas", agregó.El seminario de la CELAC contó con la participación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y los exmandatarios Lula Da Silva (Brasil, 2003-2011), José Mujica (Uruguay, 2010-2015), José Luis Rodríguez Zapatero (España, 2004-2011) y Vinicio Cerezo (Guatemala, 1986-1991).El evento tuvo tres paneles en los que se abordó "las diversidades y consensos para la integración", la región como zona de paz, "la integración económica y política en un sistema internacional de crisis" y "el rol de los organismos multilaterales, la sociedad civil y la academia".Este seminario busca ser una "instancia preparatoria" a la reunión presencial de cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea que se realizará el 27 de octubre, también en Buenos Aires.

