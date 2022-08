https://sputniknews.lat/20220819/amlo-se-enoja-con-eeuu-por-sus-alertas-de-viaje-mandamos-nosotros-avisos-por-tiroteos-1129579472.html

AMLO se enoja con EEUU por sus alertas de viaje: "¿Mandamos nosotros avisos por tiroteos?"

AMLO se enoja con EEUU por sus alertas de viaje: "¿Mandamos nosotros avisos por tiroteos?"

El Gobierno de México no emite alertas de viaje para que sus ciudadanos eviten viajar a Estados Unidos pese a sus hechos de violencia, como los constantes... 19.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-19T20:06+0000

2022-08-19T20:06+0000

2022-08-19T20:06+0000

américa latina

seguridad

méxico

eeuu

andrés manuel lópez obrador

tijuana

texas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1129578279_0:57:1025:633_1920x0_80_0_0_e44070ea640aa04364a782ae3e129c6f.jpg

Luego de que en los últimos días se han presentado actos de violencia armada contra la población civil en distintas ciudades, algunas de ellas fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus recomendaciones de alerta de viaje a territorio mexicano, recomendando a sus ciudadanos considerar de riesgo algunos destinos.Durante su conferencia matutina de este 19 de agosto, celebrada en Tijuana, Baja California, López Obrador criticó la disparidad entre las políticas de alerta entre Estados Unidos y México, y señaló que la oposición utiliza los hechos de violencia registrados como herramientas propagandísticas contra su Administración."No, porque estamos enfrentando también, al mismo tiempo, una campaña política de los adversarios, los conservadores están desesperados, ya no saben qué hacer, ellos quieren crear una percepción (de que) el país se está incendiando, pues no, ellos apuestan a que les vaya mal a México porque ya no tienen los privilegios de antes", abundó.El Gobierno estadounidense señaló a sus ciudadanos que es peligroso visitar entidades mexicanas como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, además de advertir peligros en Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora, aunque en un grado menor de advertencia.No obstante, el mandatario mexicano aseveró que delitos como el secuestro han mermado en el país y desafió a los periódicos a divulgar esa información.También criticó al gobernador de Texas, Greg Abbott, por cuestionar políticas como la llamada "Abrazos, no balazos", con la que el Gobierno mexicano busca combatir la violencia con programas sociales y no con represión policiaca y militar.

https://sputniknews.lat/20220812/las-imagenes-que-dejo-la-jornada-de-violencia-criminal-en-ciudad-juarez-con-11-personas-asesinadas-1129341270.html

https://sputniknews.lat/20220817/el-gobierno-de-eeuu-emite-nueva-alerta-para-viajes-a-mexico-1129503357.html

méxico

eeuu

tijuana

texas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, méxico, eeuu, andrés manuel lópez obrador, tijuana, texas