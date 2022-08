https://sputniknews.lat/20220819/colombia-y-su-escalofriante-cifra-de-muertos-en-medio-del-conflicto-armado-1129584204.html

Colombia y su "escalofriante" cifra de muertos en medio del conflicto armado

Colombia y su "escalofriante" cifra de muertos en medio del conflicto armado

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la intervención de un cementerio de Medellín, en busca de víctimas de desaparición forzada. En otro orden, Indonesia confirmó las presencias de los presidentes de Rusia y China en su cumbre del G20. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-08-19T22:00+0000

2022-08-19T22:00+0000

2022-08-19T22:00+0000

en órbita

joko widodo

indonesia

gustavo petro

narcotráfico, amenaza global

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

proceso de paz en colombia 1

colombia

falsos positivos

álvaro uribe vélez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1129586574_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_cea2eff97f447e7532afed4a0d80f3ae.jpg

Colombia y su "escalofriante" cifra de muertos en medio del conflicto armado Colombia y su "escalofriante" cifra de muertos en medio del conflicto armado

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó un plan de intervención forense al cementerio Jardín Universal de Medellín, al noroeste del país. El organismo presume que en el predio habría 140 cuerpos de personas no identificadas, víctimas de desaparición forzada.Las tareas demandan un cronograma acordado con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, en donde se precisen las condiciones y términos del plan.La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP prorrogó por seis meses más las medidas cautelares sobre las cuatro zonas del cementerio, donde se buscan restos."En este caso se busca, fundamentalmente, cuerpos de falsos positivos (...) en su mayoría durante el Gobierno de Álvaro Uribe [2002-2010]", dijo a En órbita el colombiano Luis Emil Sanabria, fundador de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz).Los falsos positivos refieren a ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, y presentadas ilegítimamente por el Estado como bajas en combate, durante los años del conflicto armado.La JEP determinó en febrero de 2021 que en Colombia al menos 6.402 personas fueron víctimas como falsos positivos, en particular entre 2002 y 2008.El presidente Gustavo Petro destacó la decisión de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) de liberar a seis uniformados secuestrados mientras se discute en Cuba reiniciar los diálogos de paz.Sanabria saludó las primeras señales que ha dado el Ejecutivo en la vía de alcanzar la paz definitiva en Colombia. "Para las organizaciones que trabajamos por la paz hace más de 30 años (...) es muy importante que se retomen las negociaciones con el ELN", señaló el entrevistado.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el senador uruguayo del Frente Amplio (oposición), Mario Bergara, sobre la próxima interpelación en el Parlamento a los Ministros de Exteriores (Francisco Bustillo) y de Interior (Luis Heber). El caso refiere a la entrega de un pasaporte exprés a Sebastián Marset, señalado como narcotraficante y acusado por el presidente colombiano Gustavo Petro de ordenar el asesinato del fiscal antidroga paraguayo, Marcelo Pecci, en Colombia.Por otra parte, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, confimó las presencias de los mandatarios de China (Xi Jinping) y de Rusia (Vladimir Putin) en la cumbre del G20 a realizarse en noviembre en la ciudad de Bali.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

indonesia

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alvaro uribe, colombia, falsos positivos, falsos positivos en colombia, gustavo petro, jep, sebastián marset