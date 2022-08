https://sputniknews.lat/20220819/instiga-eeuu-a-ucrania-a-atacar-crimea-1129557449.html

¿Instiga EEUU a Ucrania a atacar Crimea?

Según informa el diario ‘Politico’, EE.UU. aprueba que Ucrania lance ataques contra la península rusa de Crimea. El medio cita a un alto funcionario de la... 19.08.2022, Sputnik Mundo

"Nosotros (los estadounidenses) no elegimos los objetivos, por supuesto, y todo lo que hemos provisto es con propósitos de defensa propia. Cualquier objetivo que ellos elijan para defender la soberanía del suelo ucraniano es, por definición, defensa propia", estimó la persona consultada por el medio periodístico. Un oficial ucraniano aseveró que la postura estadounidense en respaldo a los ataques a Crimea es conocida en Kiev.Cabe destacar que este 18 de agosto, las autoridades de Crimea informaron sobre un dron, que fue abatido en los alrededores del aeródromo militar de Belbek, ubicado cerca de la ciudad de Sebastopol. A estos hechos se suman varias explosiones registradas en el aeródromo militar de Saki. El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que las causas del suceso se están esclareciendo. Al mismo tiempo, destacó que, según un informe desde el lugar, no se registró ningún ataque contra el arsenal del aeródromo.Por su parte, las autoridades ucranianas no han admitido públicamente que estén detrás de esos ataques. Sin embargo, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, no descartó atacar el territorio de la península con armas proporcionadas por Washington, informa el diario estadounidense.Un antiguo embajador estadounidense para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Kurt Volker, encargado de asuntos ucranianos durante la Administración de Donald Trump, aseveró que las operaciones militares ucranianas en Crimea no son diferentes a repeler fuerzas rusas en Kiev o Jerson.Un editorialista del diario italiano La Stampa, Domenico Quirico, declaró la semana pasada que si el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, avanza su intención de arrebatar Crimea a Rusia, podría detonarse un conflicto militar global.

