Jesús Murillo Karam, el pez gordo a quién acaba de atrapar México por el caso Ayotzinapa

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exfuncionario público, luego de que la aprehensión trascendió en medios como La Jornada.La dependencia no dio más detalles del arresto, pero según los trascendidos que circularon en medios nacionales la detención ocurrió al mediodía en la Ciudad de México, este 19 de agosto.La detención se da un día después de que la Comisión de la Verdad de la Secretaría de Gobernación determinó que la desaparición de los normalistas fue un "crimen de Estado". Además, se estableció que no hay indicios de que los jóvenes sigan con vida.Con ello, el Gobierno de México rechaza de manera oficial la llamada "verdad histórica" que presentó Murillo Karam el 27 de enero de 2015, y la cual sostiene que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado.Esta versión fue duramente criticada y obligó al Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto a permitir la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.El GIEI, en sus diversos informes, puso en duda la "verdad histórica" y denunció varias irregularidades por parte de funcionarios federales, entre ellos, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.En 2015, Murillo Karam se vio obligado a renunciar debido a las presiones que generó el caso y tras varias polémicas, como cuando dijo a medios de comunicación "ya me cansé" cuando informaba precisamente sobre el caso Iguala.

