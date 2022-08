https://sputniknews.lat/20220819/un-tiktoker-hace-que-amlo-cante-me-porto-bonito-de-bad-bunny--video-1129574969.html

Un 'tiktoker' hace que AMLO cante 'Me porto bonito' de Bad Bunny | Video

Un 'tiktoker' hace que AMLO cante 'Me porto bonito' de Bad Bunny | Video

Un usuario de TikTok logró hacer lo que parecía imposible: poner al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a cantar reggaeton. 19.08.2022, Sputnik Mundo

A través de la cuenta @dpmbeats1 se compartieron varios videos editados de López Obrador para que parezca que canta algunos de los más recientes éxitos del cantante puertorriqueño Bad Bunny.A partir de fragmentos del mandatario mexicano en su conferencia matutina, el usuario @dampbeats1 puso a López Obrador a cantar canciones como Me porto bonito y Titi me pregunto, incluidos en el último disco del Conejo Malo, Un verano sin ti.El material ya supera el millón de reproducciones en la plataforma, con cientos de Me gusta y comentarios.Pero la edición no quedó ahí, ya que López Obrador también se "sumó" a las populares sesiones del productor argentino Bizzarap, reconocido por las colaboraciones que realiza con distintos artistas urbanos de Latinoamérica.Actualmente Bad Bunny se encuentra en la promoción de su más reciente producción, lo que lo hará recorrer toda América, incluido México, donde se presentará en diciembre próximo.

