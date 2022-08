https://sputniknews.lat/20220821/la-onu-advierte-de-una-crisis-alimentaria-si-siguen-las-trabas-a-los-fertilizantes-rusos-1129601297.html

La ONU advierte de una crisis alimentaria si siguen las "trabas" a los fertilizantes rusos

La ONU advierte de una crisis alimentaria si siguen las "trabas" a los fertilizantes rusos

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió que podría haber problemas de seguridad alimentario si no se... 21.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-21T03:14+0000

2022-08-21T03:14+0000

2022-08-21T03:16+0000

onu

rusia

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

ucrania

fertilizantes

economía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1129601568_0:76:1025:652_1920x0_80_0_0_836a7d19318bcee7f1840e4f88cd0220.jpg

Casi seis meses después del estallido del conflicto en Ucrania, las Naciones Unidas admiten que las sanciones impuestas a Moscú desde Occidente son un golpe duro para los mercados internacionales. "Si no hay fertilizantes en 2022, puede que no haya suficientes alimentos en 2023. Sacar más alimentos y fertilizantes de Ucrania y Rusia es esencial para calmar los mercados y bajar los precios para los consumidores", observó António Guterres.Las declaraciones de Guterres se dan días después de que visitara el oeste de Ucrania y se reuniera con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El secretario general de la ONU ha dicho que una de las principales preocupaciones del organismo que encabeza es la inseguridad alimentaria a causa de las tensiones entre Kiev y Moscú, que comenzaron el 24 de febrero pasado, cuando el presidente ruso Vladímir Putin ordenó una operación militar especial en suelo ucraniano. Desde el puerto de Odesa, Guterres insistió en que los fertilizantes y otros productos agrícolas rusos se siguen enfrentando a "obstáculos", por lo cual no ha sido posible satisfacer la demanda. Mientras Occidente sigue sancionando a Rusia, el país gobernado por Putin ha visto crecer en 70% la exportación de sus fertilizantes a China, según datos del representante comercial ruso en Pekín, Alexéi Dajnovski. En cuanto a las entregas de girasol y colza, indicó que aumentaron un 51% y 16%, respectivamente."Los chinos, por supuesto, están interesados ​​en el suministro de una amplia gama de productos rusos, tanto agrícolas como fertilizantes, se han pronunciado al respecto más de una vez", comentó el funcionario.

https://sputniknews.lat/20220811/maduro-afirma-que-venezuela-esta-lista-para-exportar-urea-y-fertilizantes-1129272801.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

onu, rusia, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, ucrania, fertilizantes