La titular del Congreso peruano pide revisar liberación de hermano del expresidente Humala

"Es lamentable haber oído estas declaraciones de Antauro sobre que no se arrepiente de sus delitos. Esta salida [liberación] debe ser revisada, si estuviera de acuerdo a ley tendremos que aceptarla, pero hay situaciones que no están claras como el pago de reparación y si se ha rehabilitado realmente o no", dijo Camones en rueda de prensa desde Lima.