La mujer que tuvo al borde del conflicto a México y Francia: un caso que no se resuelve

Florence Cassez llegó a México para trabajar, se enamoró de un hombre y acabó siete años presa por un delito que le fue fabricado. Acusada de secuestro, pero... 24.08.2022, Sputnik Mundo

Puede parecer broma, pero en México es común tenerle más miedo a la policía que a los delincuentes. Si una patrulla detiene a un mexicano por beber alcohol en la calle, es probable que esa persona purgue una condena por un delito mucho más grave, como venta de drogas o posesión de armas. Con los extranjeros, sin embargo, había una especie de ley de excepción: con ellos, los policías no se metían. Por eso sorprendió tanto el caso de esta francesa que sufrió las peores prácticas del sistema judicial mexicano: acusaciones sin sustento, violaciones a la ley, corrupción, abuso de autoridad... Florence Cassez fue detenida por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) el 8 de diciembre de 2005, junto a su novio, el mexicano Israel Vallarta. A ambos los señalaron de encabezar un grupo de secuestradores en momentos en que el país latinoamericano atravesaba por una de sus peores rachas de inseguridad, sobre todo de extorsiones y secuestros. Ocurrió durante el Gobierno del expresidente Vicente Fox (2000-2006), que nunca cumplió las expectativas de seguridad que depositaron en él millones de mexicanos. Los medios de comunicación cubrieron el operativo contra Cassez y Vallarta en tiempo real. En las imágenes transmitidas en vivo, se observa a una Florence asustada, diciendo, en un español muy limitado, que ella no tenía nada que ver, que no sabía lo que ocurría. Israel, su pareja, yacía en el suelo, golpeado y sometido por policías. El país entero se indignó al ver que una ciudadana de otro país había llegado a México sólo para delinquir. "Una estrellita más a otro logro de la AFI", dijo el periodista Pablo Reinah de la cadena Televisa durante la transmisión. Con el tiempo, sin embargo, se descubrió que todo fue un montaje. Las televisoras admitieron que el operativo fue un espectáculo fabricado por la AFI, organismo de seguridad hoy extinto y anteriormente liderado por Genaro García Luna, mejor conocido como El zar antidrogas de México y actualmente acusado en Estados Unidos de haber recibido millones de dólares del narcotráfico. Toda esta historia es contada en El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal (2022), una serie documental de cinco episodios que cuenta los pormenores de este caso aún sin resolver. Porque aunque Cassez fue liberada en 2013 por falta de pruebas en su contra y por la presión internacional, Israel Vallarta continúa preso, sin sentencia y con su familia resquebrajada por la tortura, la violencia y los encarcelamientos. Volpi reconoce que, ni con toda la investigación documental ni los testimonios recopilados, es posible llegar a la verdad. Casi 17 años después de la detención de Cassez y Vallarta, no se sabe lo que ocurrió. Lo único seguro, dice, es que el Estado manipuló absolutamente todo. El expediente es un compendio de contradicciones y las acusaciones de las víctimas y los supuestos cómplices fueron fabricadas y tergiversadas. El productor mexicano Pablo Cruz afirma que "nunca hubo censura de ninguna parte", pero sí admite que existe un temor latente por temor a haberse metido con personajes u organizaciones de poder que, en México, han sido intocables. "Es un documental que está bastante balanceado en las opiniones de Francia y de México", considera Cruz. "Conseguimos a todas las personas que queríamos para que nos contaran su versión". Una de las intervenciones más esperadas del documental es la de Eduardo Margolis, un empresario de la comunidad judía mexicana que ha sido relacionado con el Mossad —una de las agencias de inteligencia de Israel— y que aparentemente es la pieza perdida de este rompecabezas irresuelto. Pese a que admite haber participado al margen de la ley en contra de algunas redes de secuestradores de judíos ricos, y pese a reconocer que tuvo un papel activo en la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, Margolis nunca ha sido investigado por las autoridades mexicanas. "Este documental refleja que todos los ciudadanos estamos vulnerables, tanto a ser acusados [por la policía) como a ser victimas [de los criminales]. El Estado mexicano es omiso, particularmente perverso. Y también creo que hay una crítica a los medios de comunicación, que finalmente se alinearon originalmente a la versión oficial", sugiere Margolis.

francia

