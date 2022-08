https://sputniknews.lat/20220825/peru-preve-recibir-mas-de-9000-vacunas-contra-viruela-del-mono-a-traves-de-la-ops-1129745341.html

Perú prevé recibir más de 9.000 vacunas contra viruela del mono a través de la OPS

LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú tiene previsto recibir un lote de más de 9.000 vacunas contra la viruela del mono a través de la Organización Panamericana... 25.08.2022, Sputnik Mundo

A la fecha, Perú registra un total de 1.257 casos de contagio por la enfermedad, siendo el país de Latinoamérica con la tasa más alta, según datos de la web Our World In Data.Según el titular de Salud, el Gobierno ya envió toda la documentación a la OPS para poder acceder a las vacunas, por lo que ahora está esperando la respuesta del ente continental.Por otro lado, señaló que, en coordinación con los municipios provinciales y distritales, su cartera va a trabajar en labores de prevención, en particular en centros de esparcimiento como bares y discotecas que han sido identificados como focos infecciosos.

