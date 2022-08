https://sputniknews.lat/20220826/maduro-afirma-que-tortura-contra-economia-venezolana-no-consiguio-arrodillar-al-pais-1129772530.html

Maduro afirma que "tortura" contra economía venezolana no consiguió arrodillar al país

Maduro afirma que "tortura" contra economía venezolana no consiguió arrodillar al país

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el 26 de agosto que los ataques y "tortura" contra la economía nacional no consiguieron... 26.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-26T16:59+0000

2022-08-26T16:59+0000

2022-08-26T16:59+0000

américa latina

venezuela

nicolás maduro

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1121090519_0:0:2190:1233_1920x0_80_0_0_af6985d855de672ded0f906a19b069fc.jpg

"¡Ya basta de tanta tortura a la economía venezolana! No han conseguido arrodillarnos. Venezuela encontró su propio camino hacia una economía de circuitos virtuosos y generación de riquezas, rumbo a la construcción de un futuro victorioso", expresó Maduro a través de su cuenta de Twitter.Maduro denunció el 25 de agosto que sectores en su país buscan perturbar el proceso de crecimiento económico con el alza de dólar no oficial.En esa jornada, el denominado dólar paralelo pasó de 7,8 a 9,3 bolívares por dólar; mientras, el oficial se ubicó en 7,8.Ante el alza de la divisa no oficial, los ciudadanos denunciaron en las redes sociales el incremento en los precios de los productos y alimentos, debido a que la mayoría de los comerciantes establecen los precios al valor del dólar paralelo.En ese sentido, el Ministerio Público anunció la implementación de un plan para sancionar a los comerciantes "que están robando por esta vía".En el primer trimestre del año el crecimiento de la economía fue de 17,4%, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV).Además, la principal entidad bancaria del país proyectó un crecimiento de 18,7% para el segundo trimestre del 2022.Las estimaciones de organismos internacionales sobre el crecimiento económico de Venezuela para este año van desde un cinco hasta un 20%.El 2021 fue el primer año de crecimiento económico desde que comenzó la denominada guerra del "imperialismo norteamericano", de acuerdo con Maduro.No obstante, después de 4 años, Venezuela logró en 2021 salir de la hiperinflación luego de que pasó 12 meses con una inflación por debajo del 50%, según el BCV.Sobre Venezuela pesan más de 500 medidas coercitivas, lo que llevó a una reducción del 99% de sus ingresos, según denunció el Gobierno.

https://sputniknews.lat/20220826/maduro-denuncia-que-intentan-torpedear-la-recuperacion-de-la-economia-venezolana-1129750435.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, nicolás maduro, 📈 mercados y finanzas