Scholz apoya a Biden en no suministrar a Ucrania armamento capaz de alcanzar Rusia

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, aseguró que no va a suministrar armas a Kiev capaces de golpear el territorio ruso y agregó que todos los aliados tienen...

Anteriormente, Scholz había dicho que Alemania seguiría suministrando armas a Ucrania y planea entregar al país material bélico por un valor de más de 500 millones de euros en 2023. En particular, los sistemas de defensa antiaérea autopropulsados Gepard, obuses y el sistema de defensa antiaérea IRIS-T con un radar especial.Mientras tanto, Kiev pidió que Occidente le prestara los sistemas Himars y MLRS. Sin embargo, Washington rechazó dichos suministros, temiendo que las Fuerzas Armadas ucranianas pudieran utilizarlos para bombardear territorio ruso. Por ello, Biden afirmó que Washington no proporcionará a Ucrania armas capaces de alcanzar el territorio ruso y precisó que EEUU no entraría directamente en el conflicto mientras no fuera atacado ni él ni sus aliados.No obstante, los sistemas Himars fueron enviados a Ucrania, pero EEUU les proporcionó proyectiles de un alcance que no permite amenazar el territorio ruso.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su Ejército nada más cruzar la frontera.

