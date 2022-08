https://sputniknews.lat/20220827/la-fifa-obliga-al-club-cardiff-fc-a-pagar-transferencia-de-futbolista-argentino-fallecido-1129791237.html

La FIFA obliga al club Cardiff FC a pagar transferencia de futbolista argentino fallecido

La FIFA obliga al club Cardiff FC a pagar transferencia de futbolista argentino fallecido

Los clubes habían acordado por Sala una transferencia por un total de 17 millones de euros; sin embargo, el jugador nunca llegó a su nuevo club, dado que la avioneta en la que viajaba desde Francia se precipitó en el Canal de la Mancha el 21 de enero de 2019; el cuerpo del futbolista fue hallado el 3 de febrero de 2019.La investigación del accidente reveló que Sala sufrió una intoxicación por monóxido de carbono antes de que el avión se estrellara en el Canal de la Mancha.El avión, piloteado por David Ibbotson, cuyo cuerpo no fue hallado, voló sin licencia.No obstante, el 11 de febrero de ese año se reveló que el argentino falleció por traumatismos en la cabeza y tronco, producto del accidente aéreo.Ahora, el TAS desestima el pedido del club comprador, que realizó el fichaje más alto en su historia, y lo obliga a pagar seis millones de euros, en una decisión que será apelada por la institución británica."El laudo no resuelve la cuestión crucial de la responsabilidad del FC Nantes [y sus agentes] por el accidente, que, por lo tanto, deberá decidirse en otro foro. Una vez que los abogados del club hayan asimilado los motivos de la decisión, esperamos apelar y, mientras tanto, no realizaremos ningún pago al FC Nantes", expresó el Cardiff en una nota de prensa.Y agregó: "Si esas apelaciones no tienen éxito y el club es responsable de pagar la tarifa de transferencia, el club emprenderá acciones legales contra los responsables del accidente por daños y perjuicios para recuperar sus pérdidas. Esto incluirá al FC Nantes y sus agentes. Todos nuestros pensamientos deben seguir estando con la familia de Emiliano, quienes ahora son apoyados económicamente por el fideicomiso que el club puso para ellos".Emiliano Sala, quien falleció a los 28 años, nació en el pueblo de Cululú, en la provincia argentina de Santa Fe (este) y, al cumplir 10 años, ingresó en un centro de formación que trabajaba con el club francés Girondins de Burdeos en la provincia de Córdoba (centro), hecho que le abrió las puertas del fútbol galo.En Francia vistió las camisetas del Orléans, de la tercera división; Niort, de segunda; y Burdeos, Caen y Nantes, de la "Ligue 1".

