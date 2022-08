https://sputniknews.lat/20220827/rusia-declara-que-el-tratado-de-no-proliferacion-de-armas-nucleares-no-llego-a-un-consenso-1129794298.html

Rusia declara que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares no llegó a un consenso

NACIONES UNIDAS (Sputnik) — Rusia declaró que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares no logró encontrar consenso, dijo el subdirector del... 27.08.2022, Sputnik Mundo

internacional

rusia

armas nucleares

tratado de prohibición de armas nucleares

ucrania

Las llamadas hechas por Rusia sobre algunas disposiciones del documento final no han sido escuchadas, agregó.A su vez el jefe adjunto de la delegación rusa en la conferencia Andréi Beloúsov denunció que las declaraciones "falsas y politizadas" de varias delegaciones sobre la situación en Ucrania impidieron llegar a un consenso sobre el documento."Ucrania y los curadores del régimen de Kiev tienen toda la responsabilidad por la falta de un resultado positivo final", dijo el diplomático, al señalar que se hicieron declaraciones antirrusas durante toda la conferencia.Al mismo tiempo, constató que Moscú no considera un fracaso la falta de consenso sobre el documento final."Si se aprobara un documento que no satisface a ninguno de los Estados partes, esto tendría mayores consecuencias negativas para el tratado y su régimen que la ausencia de dicho documento", indicó Beloúsov.Según el presidente designado de la conferencia, el argentino Gustavo Zlauvinen, Rusia exigió que se modificaran los párrafos del documento final relativos a la central nuclear de Zaporiyia y al memorándum de Budapest."Traté de ver si otras delegaciones lo aceptarían, pero eso no sucedió", dijo Zlauvinen ante la prensa.La próxima Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación Nuclear se llevará a cabo en 2026 en Nueva York.

ucrania

2022

