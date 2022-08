https://sputniknews.lat/20220827/serbia-dispuesta-a-aceptar-en-parte-las-exigencias-de-kosovo-en-materia-de-documentos-de-entrada-1129798297.html

Serbia, dispuesta a aceptar en parte las exigencias de Kosovo en materia de documentos de entrada

Serbia, dispuesta a aceptar en parte las exigencias de Kosovo en materia de documentos de entrada

Las autoridades serbias están dispuestas a aceptar parcialmente las exigencias de las autoridades albanokosovares de Prístina en cuanto a los documentos de... 27.08.2022, Sputnik Mundo

El presidente añadió que garantizar la posibilidad de utilizar los documentos personales emitidos por Prístina "se hace únicamente por razones prácticas con el fin de facilitar la situación de las personas y garantizar la libertad de circulación de conformidad con el acuerdo de libertad de circulación alcanzado en el diálogo en 2011".Subrayó que la medida no puede interpretarse como un reconocimiento de la declaración unilateral de independencia de Kosovo, "ni puede considerarse como el consentimiento de Belgrado a la derogación de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU".Precisó que espera la confirmación de las garantías por parte de la UE en los próximos días. En cuanto a las demás cuestiones, "la crisis sigue su curso".Anteriormente, el ministro de Asuntos Internos de Kosovo, Xhelal Svecla, declaró que las autoridades de la autoproclamada república no dudarían en imponer la prohibición de entrada a personas con documentos personales serbios y números de coche emitidos por Belgrado a partir del 1 de septiembre, y que la policía tenía todas las posibilidades de aplicar esta decisión. El primer ministro kosovar, Albin Kurti, afirmó que no pospondría la introducción de las controvertidas medidas.El jefe de la oficina de Serbia para Kosovo y Metojia, Petar Petkovic, dijo que la OTAN debía impedir cualquier intento de Kosovo de desplegar fuerzas policiales especiales en la parte norte de la república autoproclamada o el pueblo serbio tomaría el asunto en sus propias manos.La reciente escalada entre Serbia y Kosovo, que Belgrado considera su región escindida, se desencadenó cuando Prístina anunció sus planes de introducir nuevas normas fronterizas a partir del 1 de agosto. La controvertida medida empujó a los serbios a establecer barricadas. Las autoridades kosovares decidieron finalmente aplazar la aplicación de la nueva normativa hasta el 1 de septiembre con la condición de que se retiraran los controles de carretera. Bruselas instó a las partes a seguir negociando, pero las conversaciones fracasaron.

