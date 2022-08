https://sputniknews.lat/20220828/lady-dea-la-mujer-prepotente-que-se-volvio-viral-en-mexico-1129817229.html

'Lady DEA', la mujer prepotente que se volvió viral en México | Video

'Lady DEA', la mujer prepotente que se volvió viral en México | Video

Una mujer protagonizó un episodio de ira en un banco del norte de México cuando los empleados le dijeron que no era posible cambiar sus billetes de 500 pesos... 28.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-28T20:25+0000

2022-08-28T20:25+0000

2022-08-28T20:35+0000

estilo de vida

video viral

sociedad

méxico

dea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1129817540_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_6371adc539665b6411a411c6c2843793.jpg

La reacción de esta persona se volvió tendencia en redes sociales luego de que se filtrara un video en el que se le observa gritándole a los trabajadores de una sucursal del banco Santander. Los hechos se registraron en Piedras Negras, ciudad mexicana ubicada en el estado de Coahuila, en la zona fronteriza con Estados Unidos. En algún momento de su rabieta, la mujer amenaza a los empleados y asegura que es agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). También lanza injurias contra el personal del banco y les grita que se mueran, que no saben con quién se están metiendo. Uno de los clientes que estaba en el banco grabó una parte de la reacción de esta mujer y subió el video a redes sociales, donde la agresora fue severamente criticada por su prepotencia. De hecho, en la red ya circulan varias videograbaciones de los hechos. Según los testimonios, todo comenzó cuando los empleados del banco le explicaron a la señora que no podían cambiarle 5.000 pesos (250 dólares) en billetes de 20 pesos (1 dólar, aproximadamente). Algunas personas identificaron a la mujer con el nombre de Mayra Alejandra Burciaga Muñoz y aseguran que ya borró sus cuentas de redes sociales. Tampoco faltaron los memes o los comentarios irónicos sobre lo sucedido. En México es frecuente que las personas prepotentes o agresivas sean grabadas y, luego, exhibidas en internet. A estos sujetos se les coloca el sobrenombre de "lady" o "lord", dependiendo si es mujer u hombre. De este modo se volvieron virales personajes como Lady 100 pesos, una adolescente que, completamente borracha, intentó sobornar a un policía con 100 pesos (unos 5 dólares); Lady Polanco, una mujer que agredió a varios policías con insultos clasistas y racistas en el lujoso barrio de Polanco, en la Ciudad de México, o Lady Pioja, apodo que se le puso a Mishelle Herrera, hija del exentrenador de la Selección mexicana de fútbol, Miguel Herrera. En su afán por defender a su padre, presumió que ella sí tenía dinero para ir al Mundial de Brasil 2014. O también estuvo el caso de Lord Tacos, un hombre que dijo ser diputado y, en su enojo porque no le vendieron tacos, comenzó a hacer destrozos en el establecimiento.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

video viral, sociedad, méxico, dea