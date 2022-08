https://sputniknews.lat/20220828/regreso-al-pasado-en-este-lugar-de-eeuu-los-profesores-podran-castigar-a-golpes-1129819157.html

Regreso al pasado: en este lugar de EEUU los profesores podrán castigar a golpes

Como si se tratara de una vuelta a inicios del siglo XX, un distrito del Midwest de Estados Unidos aprobó el restablecimiento de los castigos corporales en los... 28.08.2022, Sputnik Mundo

En medio de una ola de inseguridad a causa de la violencia armada, a algunas autoridades escolares estadounidenses les pareció oportuno que los maestros puedan golpear a sus alumnos cuando otro tipo de medidas o advertencias no haya funcionado. Se trata del distrito escolar de Cassville, ubicado al sur del estado de Missouri, y el cual cuenta con casi 2.000 estudiantes menores de edad en su matrícula. Según reportes del diario local The Springfield News-Leader, las autoridades avalaron la regla gracias al apoyo de muchos padres de familia, quienes vieron positivamente que sus hijos fueran reprendidos con nalgadas u otro tipo de golpes correctivos. Desde 2001, este distrito había prohibido esta clase de sanciones. Sin embargo, el restablecimiento del llamado "castigo corporal" dio inicio en junio pasado, cuando los alumnos estaban de vacaciones. La nueva política indica que los golpes sólo serán válidos cuando las sanciones administrativas (como suspensiones, reportes o regaños) no hayan dado resultado. Además, sólo podrán aplicarse si cuentan con el visto bueno del superintendente. En Estados Unidos, desde 1977, corresponde a las leyes de cada estado determinar sus políticas educativas, por lo cual es completamente legal que Cassville haya aprobado los castigos corporales. Sin embargo, jurídicamente se puede acudir al orden federal, aunque para ello necesitaría haber inconformes y, de acuerdo con la prensa local, la medida fue recibida con optimismo entre los pobladores de ese distrito. La superintendente Merlyn Johnson asegura que no se trató de una aprobación vertical y autoritaria. Al contrario: dice que fueron los mismos padres quienes pidieron ayuda a las autoridades para que sus hijos aprendieran más de disciplina y mejoraran su comportamiento.

