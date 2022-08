https://sputniknews.lat/20220829/el-presidente-boliviano-plantea-fortalecer-acercamiento-entre-la-can-y-mercosur-1129843557.html

SANTA CRUZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, que participa del XXII Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina (CAN) en Lima, planteó en... 29.08.2022, Sputnik Mundo

También, consideró importante establecer mesas de diálogo con la Comunidad Europea y la Comunidad Euroasiática, con la finalidad de ampliar espacios comerciales para los países andinos.En su criterio, la integración puede ayudar a los países a hacer frente a las dificultades de la crisis global, por el incremento de los precios de productos como el petróleo y alimentos.La libre circulación de personas y el pasaporte andino fueron algunos aspectos que el mandatario boliviano destacó de los resultados positivos de la integración de países andinos.En la relación comercial de Bolivia con los países de la CAN, Arce indicó que en el primer semestre, Bolivia exportó productos no tradicionales por un valor de 1.190 millones de dólares.La CAN, integrada por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, cumple 53 años y nació en 1969 con la suscripción del Acuerdo de Cartagena, según el portal web del organismo.

