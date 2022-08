https://sputniknews.lat/20220829/te-pareces-a-alguien-es-posible-que-sus-adn-sean-muy-similares--1129821053.html

¿Te pareces a alguien? Es posible que sus ADN sean muy similares

¿Te pareces a alguien? Es posible que sus ADN sean muy similares

Un estudio del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona, en España, determinó que las personas con fisionomías semejantes... 29.08.2022, Sputnik Mundo

Si alguna vez has pensado o has comprobado que tienes un doppelgänger en el mundo y crees que hay algo que te vincula a esa persona, estás en lo correcto. Un grupo de científicos e investigadores españoles concluyó que los dobles tienen datos genéticos similares aunque provengan de familias o lugares completamente distintos. El estudio, publicado en la revista Cell Reports, llegó a esta conclusión luego de haber reclutado 32 parejas de personas, a las que estudió mediante un programa de reconocimiento. Un total de 16 parejas obtuvo un parecido similar al que tienen los gemelos. Y sí, esas mismas 16 parejas comparten una gran cantidad de datos contenidos en el ADN. La realización de esta investigación comenzó, en realidad, como un proyecto artístico del fotógrafo canadiense François Brunelle, quien se dio a la tarea de retratar a personas con asombrosas semejanzas entre sí. De ese modo, conoció y fotografió a varias parejas de doppelgänger alrededor del mundo. Este proyecto fotográfico se llamó I'm not a look-alike! y tomó como inspiración el descubrimiento de Brunelle de su propio doble: el actor británico Rowan Atkinson"Curiosamente, los gemelos monocigóticos comparten rasgos faciales casi idénticos y la misma secuencia de ADN, pero pueden presentar diferencias en otros parámetros biométricos", explica el estudio. En resumen, indican los investigadores, los resultados sugieren que la variación genética compartida en los seres humanos que se parecen probablemente contribuya al fenotipo común.

