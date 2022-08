https://sputniknews.lat/20220830/taiwan-preve-aumentar-presupuesto-militar-para-promover-su-industria-armamentistica-1129874382.html

Taiwán prevé aumentar presupuesto militar para promover su industria armamentística

Taiwán prevé aumentar presupuesto militar para promover su industria armamentística

PEKÍN (Sputnik) — Los planes de Taiwán de aumentar su presupuesto de defensa responden a la intención del Gobierno de estimular la producción de material...

Antes trascendió que el Gobierno de Taiwán presentó un proyecto de presupuesto de defensa para 2023, en que se estipula aumentar los gastos militares hasta la cifra récord de 586.300 millones de dólares taiwaneses (19.400 millones de dólares estadounidenses).La jefa de Taiwán constató un aumento de la tensión en el estrecho y señaló que la isla no dará pretexto a China para que empiece un conflicto. "Nosotros no vamos a provocar la confrontación militar, pero eso no significa que no sepamos oponer resistencia", subrayó.Tsai Ing-wen durante los últimos años anuncia con regularidad la necesidad de mejorar la capacidad defensiva de la isla y aumentar el presupuesto militar. A pesar del aumento sin precedentes, el presupuesto taiwanés es más de diez veces más reducido que los gastos militares de la China continental, que planea elevarlos hasta 1,45 billones de yuanes (229.500 millones de dólares).La situación en torno a Taiwán se tensó tras la reciente visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi. China, que considera Taiwán una de sus provincias, condenó esa visita, interpretándola como apoyo al separatismo taiwanés y organizó ejercicios militares de gran escala.Los vínculos entre Pekín y Taipéi se rompieron en 1949 después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a Taiwán.Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.

