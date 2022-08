https://sputniknews.lat/20220831/analista-peruano-afirma-que-gorbachov-fue-honesto-con-su-pueblo-sobre-la-urss-1129928339.html

Analista peruano afirma que Gorbachov fue honesto con su pueblo sobre la URSS

Analista peruano afirma que Gorbachov fue honesto con su pueblo sobre la URSS

LIMA (Sputnik) — La importancia del expresidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Mijaíl Gorbachov, fallecido el 30 de agosto, fue ser... 31.08.2022, Sputnik Mundo

En ese sentido, la figura del líder fue fundamental por su afán de no ocultar los problemas que tenía el modelo socialista soviético y admitir además los problemas que la propaganda había ocasionado al país."Su importancia fue fundamental porque fue el primer líder soviético que admitió públicamente que todos los logros que se habían mostrado a Occidente no eran más que el resultado de una propaganda. Era un país cuya población vivía en condiciones precarias porque había privilegiado ciertas industrias para dar una imagen hacia afuera de éxito, como la industria militar, como la industria de los deportes", afirmó Rojas.En este intento realista por admitir los problemas de un proyecto que finalmente fracasó, el analista señala la importancia que tuvo Gorbachov al manejar "de manera no hostil" la política exterior de la Unión Soviética.Gorbachov buscó, aunque sin éxito, una transición de la Unión Soviética a políticas más cercanas a las democracias occidentales y en este intento, según Rojas, tuvo un papel fundamental el entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan (1981-1989), la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher, y el papa Juan Pablo II.Por las resistencias y pugnas propias de la política, el líder soviético no logró convertir a la Unión Soviética en "un país con una democracia como esperaban los países de Occidente", y por eso su figura aparece a veces como "discutible".Sin embargo, su importancia es innegable al ser el primer líder en admitir las falencias del modelo e intentar una transformación, abriendo el diálogo con Occidente como ningún otro político lo había hecho, añadió.

