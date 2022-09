https://sputniknews.lat/20220831/el-cafe-salvadoreno-de-parabienes-al-alcanzar-el-precio-maximo-en-30-anos--1129936569.html

El café salvadoreño, de parabienes al alcanzar el precio máximo en 30 años

El café salvadoreño, de parabienes al alcanzar el precio máximo en 30 años

A punto de terminar el "año cafetero" en septiembre, el precio internacional del café se mantiene al alza, lo cual repercute favorablemente en países productores como El Salvador.

2022-08-31T22:15+0000

2022-08-31T22:15+0000

2022-08-31T22:15+0000

contante y sonante

café

el salvador

brasil

producción

exportaciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1129936424_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_7b66b53dc936e6920bace164d7ed4b9b.jpg

El café salvadoreño, de parabienes al alcanzar el precio máximo en 30 años El café salvadoreño, de parabienes al alcanzar el precio máximo en 30 años

Hasta la segunda semana de agosto, la cotización internacional del café subió 18% comparado con 2021, pasando de 168 dólares a casi 227 el saco (60 kilos).A pesar de que bajó con respecto a febrero —cuando alcanzó los 260,45 dólares— el buen escenario se mantuvo y compensa la caída histórica de precios que se dio en 2019.Brasil es el principal actor en el comercio mundial del café, responsable del 30% de la producción global y el principal exportador. Por tanto, su performance incide en los precios internacionales que repercuten en productores más pequeños como El Salvador.En este año, el café de esa nación —que supo ocupar el quinto lugar en el ranking de productores— alcanzó su precio máximo desde la cosecha 1989-1990. Así cotizó en 229 dólares el quintal, lo cual significó 30,7% más que el año anterior.En diálogo con Contante y Sonante, Ricardo Esmahan, director ejecutivo de la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café de El Salvador, señaló que esto es consecuencia no solo de Brasil sino también de que otros países no llegaron a producir lo que se esperaba.Sin embargo, la buena noticia de los precios se contrapone con la baja producción de café en El Salvador, iniciada hace ya una década."Estábamos en el año 2010-2011 con producciones de dos millones de quintales de café oro. Por motivos internos se pierde la oportunidad de una asistencia técnica y viene una crisis profunda de la roya, eso vino a agotar la producción", explicó Esmahan.En la última cosecha solo se llegó a producir 934.000 quintales.La roya es una enfermedad de la planta del café provocada por un hongo. A fines de 2012, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador reportó el peor brote en los últimos 50 años. Esto ocasionó una pérdida de por lo menos 400.000 quintales de producción."Lástima que ahora lo que hace falta es la materia prima. Tenemos que trabajar en eso para aprovechar la actual coyuntura de estos precios que le dan la justicia de lo que vale el café", remarcó Esmahan.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

el salvador

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

café, el salvador, precios