'La princesa del pueblo': 25 años de la muerte de la princesa Diana

© AFP 2022 / Anna Zieminski

Durante sus años en el palacio real, la princesa de Gales no se volvió fría y reticente en su trato con la gente. Dondequiera que estuviera Lady Di, no escatimaba palabras amables, abrazos y calor humano para nadie; hacía generosas donaciones a organizaciones benéficas, a los refugiados y a las personas sin hogar, y no tenía miedo a entrar en albergues y hospicios.

En la foto: la princesa Diana con el presidente sudafricano Nelson Mandela en Ciudad del Cabo, 1997.