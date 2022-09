https://sputniknews.lat/20220901/amlo-afirma-que-mexico-recupero-niveles-prepandemia-durante-su-cuarto-informe-de-gobierno-1129982684.html

AMLO afirma que México recuperó niveles prepandemia durante su cuarto informe de Gobierno

A pesar de la inflación derivada del conflicto en Ucrania, México logró recuperar los indicadores económicos que tenía antes de la pandemia de COVID-19 en... 01.09.2022, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano presentó su cuarto informe de gobierno desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México, acompañado por los miembros de su gabinete.Según los datos que expuso el titular del Poder Ejecutivo, los ingresos del gobierno federal han aumentado 2,4% por la buena administración del presupuesto y un mejor control fiscal.El presidente mexicano indicó que en los cuatro años de su gestión se suspendió la condonación de impuestos de grandes empresas, lo que les permitió recaudar más de 1.700 millones de pesos.El plan de austeridad para reducir el gasto gubernamental permitió ahorrar más de 300.000 millones de pesos y el combate al huachicol (robo de combustible) generó ingresos por 200.000 millones de pesos.López Obrador destacó que, aún sin crecimiento, la mejor distribución de los ingresos permitió reducir la desigualdad y la pobreza 16 veces.Sobre la relación comercial con Estados Unidos, destacó que ésta generó ingresos por más de 384.000 millones de dólares, acorde con una carta que recién le envió el presidente de EEUU, Joe Biden.El titular del Poder Ejecutivo resaltó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta la afiliación de 21.236.866 trabajadores, 623.330 más que antes de la pandemia.El ingreso laboral, por su parte, creció 4,8% en comparación con los índices registrados antes de la pandemia, acorde con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).Andrés Manuel López Obrador recordó que los programas sociales implementados por su gobierno (como la pensión a adultos mayores y becas a estudiantes de escasos recursos) ya son universales, lo que va en línea con su política de atender a los más necesitados.Respecto a la producción agrícola de México, el mandatario destacó el crecimiento de 3% y la meta lograda de la autosuficiencia en la cosecha de frijol.Lo anterior, según el político tabasqueño, gracias a la entrega de más de 830.000 toneladas de fertilizantes gratuitos como parte de los apoyos para reducir los impactos de la inflación.En materia de seguridad, Andrés Manuel López Obrador aseveró que la incidencia delictiva de delitos federales ha bajado 29,3%, el robo a vehículos 43,1%, secuestro 81% y el delito de robo en general a 23,4%.Incluso, presumió que la incidencia de homicidios bajó en 2,82% en todo el sexenio y 10,4% en lo que va del año, a pesar de la "campaña sensacionalista" de medios afines a sus adversarios.Con relación al tema de seguridad, Andrés Manuel López Obrador resaltó la construcción de 242 cuarteles de la Guardia Nacional de 500 proyectados para finales del sexenio y la capacitación de más de 115.000 elementos para dicha dependencia.Con ello, esta dependencia ya supera el número de policías estatales que hay en 19 entidades, por lo cual insistió en la necesidad de aprobar la reforma que envió para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para que se consolide y esté bajo vigilancia del Ejército, con lo, dijo, se evitará que se corrompa como la Policía Federal."El propósito no es militarizar, o ir el autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia con la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad del país. Que nadie se confunda o se haga el que no sabe: en nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres", remarcó.

