https://sputniknews.lat/20220901/ley-de-mercado-las-empresas-de-eeuu-buscan-formas-de-eludir-las-sanciones-antirrusas-1129956190.html

Ley de mercado: las empresas de EEUU buscan formas de eludir las sanciones antirrusas

Ley de mercado: las empresas de EEUU buscan formas de eludir las sanciones antirrusas

Las empresas estadounidenses, que abandonaron el territorio ruso debido al conflicto ucraniano, están buscando una forma de comerciar en secreto con Rusia a... 01.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-01T14:07+0000

2022-09-01T14:07+0000

2022-09-01T14:07+0000

economía

📈 mercados y finanzas

eeuu

turquía

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1109621437_0:62:1920:1142_1920x0_80_0_0_8ae3a0e960206bb094dea39d30f0b450.jpg

Las empresas estadounidenses que desean eludir las sanciones antirrusas de Occidente ofrecen a las empresas turcas cooperación a cambio de un determinado porcentaje, indicó el medio turco.Especificó que la lista de productos que las empresas estadounidenses quieren comprar a Rusia la encabezan los productos petroquímicos, los combustibles minerales, los metales y piedras preciosas, los cereales, el hierro y el acero, los fertilizantes y productos químicos inorgánicos, y las bebidas alcohólicas.Algunas compañías estadounidenses siguen operando en Rusia, sin embargo, una gran parte de las empresas estadounidenses, que eran unas 5.000 en Rusia, anunciaron su retirada del país con el inicio de la crisis ucraniana, comentó a Sputnik Ibragim Acar, analista económico.A su vez, el economista Bartu Soral señaló que las compañías de EEUU no quieren incurrir en pérdidas, pero no tienen ninguna alternativa a materias primas rusas."Debido a las sanciones, las empresas estadounidenses y de la UE que suministran materias primas o productos intermedios desde Rusia se han encontrado en una posición difícil. No hay alternativa a esta materia prima. Estas compañías se ven obligadas a buscar rutas alternativas porque no quieren incurrir en pérdidas importantes", explicó Soral.Evaluó que en este contexto Turquía utilizó una estrategia muy inteligente, mantuvo buenas relaciones con Rusia y "no repitió el error de la UE". Añadió que los países europeos pagan ahora el error con inflación, recesión económica, crisis energética y turbulencias políticas."La UE, y especialmente Alemania, se enfrenta a un invierno difícil. Los problemas económicos se agravarán y habrá nuevas dimisiones en los Gobiernos. La UE ha cometido un gran error al poner su seguridad bajo el control de los militares estadounidenses. Ahora no puede dar un paso por sí mismo", subrayó.Según Soral, el sector privado busca formas de eludir las sanciones antirrusas de Washington.Según él, Turquía es solo uno de los modos para el negocio estadounidense de eludir las sanciones antirrusas."En lugar de incurrir en pérdidas, perder beneficios o ir a la quiebra, el sector privado puede optar por violar el embargo, consciente de la amenaza de sanciones por parte de las autoridades estadounidenses", concluyó al señalar que tales casos ya se han dado anteriormente.Con el inicio de la operación militar especial, muchas empresas occidentales se vieron obligadas a reducir sus operaciones, cerrando tiendas en Rusia con un gran coste para sus negocios. Para algunas, como McDonald's, PepsiCo y Shell, sus vínculos con el país se habían alimentado durante décadas.

https://sputniknews.lat/20220826/las-perdidas-millonarias-de-las-empresas-occidentales-tras-su-salida-del-mercado-ruso-1129768309.html

eeuu

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, eeuu, turquía, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia