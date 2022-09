https://sputniknews.lat/20220901/lukashenko-asegura-que-rusia-no-saldra-derrotada-en-ucrania-1129954457.html

Lukashenko asegura que Rusia no saldrá derrotada en Ucrania

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que Rusia no puede ser derrotada en el conflicto con Ucrania. 01.09.2022, Sputnik Mundo

El mandatario bielorruso señaló que "algunos llaman agresor a Rusia y también a Bielorrusia, pero eso no es así". Según comentó, de no haber empezado en aquel momento la operación especial preventiva, se habría lanzado un ataque con misiles contra Bielorrusia, además, aseguró que existen documentos que confirman la amenaza."Unos 30 minutos antes de la anunciada operación, logramos neutralizar los puntos de los que partía esa amenaza. Los rusos discernieron oportunamente la preparación para atacar el territorio bielorruso en todo el perímetro de la frontera. No eran los ucranianos los que se preparaban para atacar, sino fuerzas occidentales, de EEUU", refirió."Occidente seguirá haciendo lo máximo para arrodillar a Rusia. Pero Rusia no se pondrá de rodillas", resumió.Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero. El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que su objetivo consiste en proteger "a los que llevan 8 años sufriendo vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev".También informó de que la tarea principal era "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a los tribunales a los criminales de guerra culpables de crímenes sangrientos perpetrados contra la población civil de Donbás.Occidente impuso un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia por su apoyo a la operación especial rusa en Ucrania.

