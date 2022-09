Ni armas ni celulares al votar: la Justicia brasileña busca elecciones tranquilas

https://sputniknews.lat/20220901/ni-armas-ni-celulares-al-votar-la-justicia-brasilena-busca-elecciones-tranquilas-1129969252.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El próximo 2 de octubre, más de 156 millones de brasileños acudirán a las urnas para elegir presidente y renovar diputados... 01.09.2022, Sputnik Mundo

"Armas y votos no se mezclan", dictó tajante el juez del Tribunal Superior Electoral Ricardo Lewandowski al responder una consulta que indagaba sobre la prohibición de circulación de personas portando armas en locales de votación el día de las elecciones. El resto de jueces de esta corte, encargada de velar por el buen funcionamiento de los comicios, estuvo de acuerdo y votó a favor de la prohibición de forma unánime.Así, en los locales de votación —normalmente colegios u otros centros públicos— no será permitido el porte de armas; ni el día de las elecciones, ni 48 horas antes ni 24 horas después, en un perímetro de 100 metros.La decisión judicial respondía a una petición del opositor Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), que expresó su temor a una jornada electoral convulsa debido a la tensión que flota en el ambiente y al aumento de armas entre la población propiciando por la flexibilización de los decretos proarmas del Gobierno de Jair Bolsonaro.En los últimos tres años, el número de armas en manos de cazadores, disparadores deportivos y coleccionadores aumentó 187 por ciento, pasando de 350.600 en diciembre de 2018 a 1.006.725 en julio de este año, según un recuento de los institutos Igarapé y Sou da Paz.TensionesLa mayor circulación de armas en la calle, junto con la crispación por la polarización entre el presidente Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) hace temer por unas elecciones convulsas. En julio, un tesorero del PT fue asesinado en el sur de Brasil a manos de un simpatizante de Bolsonaro.Los ciudadanos de a pie que tienen permiso para usar armas tendrán que dejarla en casa el 2 de octubre (primera vuelta) y el 30 del mismo mes (balotaje), y a esta medida se suma otra restricción ya prevista en la ley brasileña desde hace tiempo.El Código Electoral prohíbe que miembros de la Marina, el Ejército, la Aeronáutica, la Policía Civil, la Policía Federal y la Policía Militar se aproximen de las secciones de votación portando armas, a no ser que sean convocados por el presidente de la mesa receptora de votos o por la autoridad electoral.La Justicia Electoral brasileña intenta limitar el impacto de las armas de fuego en el día de la fiesta de la democracia, pero también de otras armas, menos letales pero capaces de causar un gran daño en forma de noticias falsas: los celulares inteligentes.En el momento de entrar en la cabina y teclear el número del candidato en la urna electrónica los brasileños estarán a solas con su conciencia. El celular lo habrán dejado poco antes en la mesa electoral. Se pretende así evitar la grabación de videos que puedan ser manipulados posteriormente para alegar que las urnas no funcionan correctamente, como sucedió en las elecciones de 2018.En aquellas elecciones corrieron como la pólvora videos falsos en que un elector tecleaba el número de Bolsonaro pero en la pantalla aparecía el rostro del entonces candidato presidencial del PT, Fernando Haddad.La prohibición de celulares (y máquinas fotográficas y cualquier dispositivo capaz de captar imágenes) también tiene como objetivo evitar que los electores tengan una prueba de su voto, para evitar la coacción en zonas controladas por la milicia o por oligarquías políticas.

