Polonia exige a Alemania reparaciones de guerra por más de un billón de dólares

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia demanda a Alemania el pago de una compensación de 6,2 billones de zlotys (cerca de 1,3 billones de dólares) por las destrucciones... 01.09.2022

"El monto de los daños asciende a 6,2 billones de zlotys [la moneda polaca]", dijo Kaczynski, primer ministro entre julio de 2006 y noviembre de 2007, al presentar un informe sobre las reparaciones de guerra.La cantidad, agregó el político conservador, es completamente asumible para Alemania y podría aumentar a medida que avanzan los estudios sobre este asunto.Remarcó que su país quiere "recibir compensaciones por todo lo que el Estado y el pueblo alemanes le hicieron a Polonia de 1939 a 1945".Kaczynski adelantó que su país podría incluir a Israel en la demanda contra Alemania.A su vez, Anatoli Kapustin, presidente y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Rusa de Derecho Internacional, destacó a Sputnik que Polonia no tiene motivos legales para exigir reparaciones a Alemania porque la cuestión está resuelta desde hace tiempo en el derecho internacional. "La cuestión se ha resuelto internacionalmente. Si quieren obtener algo de Alemania, solo puede ser a través de nuevas negociaciones y fijando los límites de estas reparaciones. Creo que Alemania no lo hará, ya que Polonia no tiene ninguna base legal", opina el experto.Según él, estas declaraciones de los políticos son una forma de atraer a los votantes, "para recoger votos antes de las elecciones... y para llamar la atención, para recordar que aquí podemos ganar dinero sin hacer nada: hicimos una reclamación —que paguen durante 20-30 años—"."Creo que es probable que Alemania se niegue o haga algún tipo de pago simbólico si lo acepta", resumió Kapustin.Polonia desde hace años insiste en reclamar a Alemania, su aliado de hoy en la OTAN y la Unión Europea, el pago de reparaciones de guerra.Desde el lado alemán sostienen que no desembolsarán nada a los polacos porque el asunto quedó resuelto hace décadas. Según la narrativa alemana, Polonia renunció a pedir compensaciones en 1953.

