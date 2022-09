¿Quién es el atacante de Cristina Fernández de Kirchner? | Fotos

https://sputniknews.lat/20220902/quien-es-el-atacante-de-cristina-fernandez-de-kirchner--fotos-1129991842.html

El agresor que apuntó con un arma a la cabeza de la vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner, cuando estaba en frente de su casa en Recoleta, es Fernando Andrés Sabag Montiel, brasileño, de 35 años."Sabag Montiel es una persona que reside en el barrio porteño de Villa del Parque y está inscripto como dedicado al servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar", según informó UBER al portal Infobae.Montiel logró acercarse a centímetros a la vicepresidenta. Según la información facilitada por las autoridades, el hombre había cargado el arma calibre 380 con cinco balas, pero no tenía la pistola lista para disparar. Montiel ya contaba con un antecedente de portación de armas: en marzo de 2021 fue detenido al portar un arma blanca. Según escribe El País el atacante había sido detenido el 17 de marzo de 2021, cuando la policía lo vio sentado en un coche sin la matrícula trasera. "El informe de los agentes describe que, al abrir la puerta para mostrar sus documentos, se le cayó un cuchillo de 35 centímetros que dijo usar para defenderse. Ante las preguntas por la falta de la placa trasera, el hombre mostró la matrícula suelta y culpó a un choque reciente".Tiene residencia permanente en el país y está en Argentina desde 1993.Además los medios de comunicación no perdieron de vista un hecho de que el atacante tiene múltiples tatuajes, algunos de ellos tienen símbolos de los nazis."En el codo izquierdo lleva un sol negro, un schwarze sonne en alemán, símbolo esotérico al que los nazis asumían como amuleto de fuerza superior relacionado con la raza aria", señala el diario español.Lo curioso es que hace semanas, Fernando Andrés Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a Cristina Kirchner, habló en un móvil de televisión en un debate acerca de los planes sociales. Se encontraba junto a su pareja, una mujer que vendía algodón de azúcar en la avenida Corrientes, cuando el movilero de Crónica TV lo consultó sobre los planes sociales.

