La NASA otra vez pospone por fuga de combustible el lanzamiento de la misión Artemis I

WASHINGTON (Sputnik)— La NASA pospone el lanzamiento del cohete Artemis I a la Luna por segunda vez debido a la fuga de combustible, informó el representante... 03.09.2022, Sputnik Mundo

Todavía no se ha anunciado la fecha del próximo lanzamiento, pero se indica que esa operación no podrá llevarse a cabo antes del lunes 5.Según el jefe de la NASA, Bill Nelson, el próximo intento de lanzamiento a la Luna del cohete estadounidense podría tener lugar en octubre."El equipo de gestión de la misión se reunirá esta noche. Estudiarán la situación y verán si ahora queda la posibilidad (de lanzarlo) o si tienen que devolverlo a la planta de ensamblaje. Si toman esa decisión, el lanzamiento será en octubre", dijo Nelson durante una transmisión en vivo.El lunes pasado 29 de agosto el lanzamiento ya fue suspendido debido a un fallo detectado en un motor.La agencia especial estadounidense suspendió el lanzamiento planeado del Artemis I luego de que no se pudo bajar la temperatura del motor 3, además de encontrar una fuga de hidrógeno y una grieta.La directora de lanzamiento dijo que el origen de la fuga fue un elemento flojo y que el problema fue solucionado.Se trata de una misión no tripulada que probará durante unas seis semanas los sistemas de exploración del espacio profundo de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EEUU), en particular el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), el cohete más grande jamás construido, y la nave espacial Orion, que en los próximos años llevará a astronautas de regreso a la Luna.La próxima fase será lanzar en 2024 al Artemis II, una misión tripulada que probará sistemas en la órbita lunar, y un año después intentar un alunizaje con el Artemis III que llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie del satélite terrestre.

