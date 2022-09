https://sputniknews.lat/20220904/jornada-electoral-en-chile-se-desarrolla-con-normalidad-y-el-100-de-las-mesas-instaladas-1130060732.html

Jornada electoral en Chile se desarrolla con normalidad y el 100% de las mesas instaladas

Jornada electoral en Chile se desarrolla con normalidad y el 100% de las mesas instaladas

SANTIAGO (Sputnik) — Con absoluta normalidad y con la totalidad de las mesas de votación constituidas se desarrolla en Chile el plebiscito constitucional. 04.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-04T17:50+0000

2022-09-04T17:50+0000

2022-09-04T17:50+0000

américa latina

chile

constitución de chile

plebiscito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1130060586_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c5fb03f0a546219287bd629f936b5c2b.jpg

"El 100% de las mesas de votación del país y del extranjero, 38.472 en total, fueron constituidas y ya están habilitadas para la elección", informó el Servicio Electoral (Servel) a través de un comunicado.Las urnas abrieron a las 08:00 horas (12:00 GMT) en el territorio nacional y la primera parte de la jornada estuvo marcada por la votación del presidente Gabriel Boric y los cuatro exmandatarios vivos del país.Boric fue el primero en sufragar, lo hizo en su ciudad natal, Punta Arenas (sur), y posteriormente realizó una conferencia de prensa en que le dijo a los chilenos que "deben sentir mucho orgullo por participar de este momento histórico".La expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), quien fue la única ex jefe de Estado que explicitó su voto a favor de la nueva Constitución, acudió a las urnas en Suiza, país donde reside tras dejar el cargo de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.El exmandatario Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quien no quiso hacer pública su opción frente al plebiscito, señaló después de votar que "hay que dejar fuera la cultura de la cancelación, necesitamos una cultura de mayor libertad, en los últimos tiempos la división y la confrontación han pasado los límites"."Nosotros tenemos un compromiso con una buena y nueva Constitución y ese compromiso lo vamos a cumplir", añadió.Ricardo Lagos, presidente entre 2000 y 2006, no hizo pública su opción y, cuando llegó a votar este domingo, afirmó a los medios locales: "Temo que lo que debía haber sido una fiesta de reencuentro de los chilenos ha terminado siendo un proceso donde Apruebo y Rechazo son muy equivalentes".Por último, el expresidente Eduardo Frei (1994-2000), que ya había manifestado su postura contra la nueva Constitución, dijo este domingo en conferencia de prensa que "a partir de mañana se abre una nueva etapa y todos los sectores políticos han concordado que hay que buscar y hacer reformas para lo que todos los chilenos quieren: una Constitución que sea para todos".Este domingo se realiza el plebiscito nacional en Chile que somete a consulta la propuesta que durante un año redactó la Convención Constitucional, con una papeleta con dos opciones: Apruebo, para adoptar el nuevo texto, y Rechazo, para descartarlo e iniciar un nuevo proceso constitucional.Un total de 15 millones de personas están habilitadas para votar en alguno de los 2.914 locales de votación en Chile y 116 locales en el extranjero, y podrán hacerlo entre las 08:00 horas (12:00 GMT) y las 18:00 horas (22:00 GMT).

https://sputniknews.lat/20220902/que-es-lo-que-propone-cambiar-el-nuevo-texto-constitucional-en-chile-1130021102.html

https://sputniknews.lat/20220902/que-pasara-en-chile-si-gana-el-apruebo-o-el-rechazo-en-el-plebiscito-constitucional-1129984862.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, constitución de chile, plebiscito