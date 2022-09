https://sputniknews.lat/20220904/nacional-gana-el-clasico-del-futbol-uruguayo-con-gol-de-luis-suarez-1130069739.html

Nacional gana el clásico del fútbol uruguayo con gol de Luis Suárez

Nacional gana el clásico del fútbol uruguayo con gol de Luis Suárez

MONTEVIDEO (Sputnik) — El máximo goleador de la selección uruguaya de fútbol, Luis Suárez, anotó uno de los goles en el clásico uruguayo que Nacional le ganó a... 04.09.2022

2022-09-04T22:15+0000

2022-09-04T22:15+0000

2022-09-04T22:15+0000

américa latina

luis suárez

uruguay

⚽ deportes

fútbol

Un lateral sacado a los siete minutos del segundo tiempo que el exdelantero del FC Barcelona, Liverpool y Atlético de Madrid dejó picar dos veces antes de conectar para mandar a la red, con un zapatazo desde 25 metros, fue el segundo tanto de un Nacional que superó en juego, eficacia y actitud a un anodino Peñarol, en la sexta fecha del torneo Clausura uruguayo.El primer tanto había sido a poco de terminar la primera mitad del partido, cuando el zaguero Mathías Laborda cabeceó sin marca un córner lanzado por Fagúndez. El tercero fue anotado por Camilo Cándido, a los 29 del complemento. A los 15, Kevin Méndez había marcado el descuento para el aurinegro.Fue el 22 de mayo de 2006, en el estadio Centenario, la última vez que el pistolero le había anotado al clásico rival de Peñarol, a los siete minutos de un partido que terminó empatado 2 a 2, cuando aprovechó un rebote en el borde del área para vencer al golero Obelar.Desde el inicio del clásico jugado este 4 de agosto, por la sexta fecha del torneo Clausura uruguayo, El Pistolero fue la bandera de su equipo, pidiendo todas las pelotas cuando Nacional atacaba y entrando también en el juego verbal con el rival y con el árbitro Matonte, otro de los uruguayos que viajarán a Catar en 77 días, para participar del Copa del Mundo 2022.Fue así que, a los siete minutos del primer tiempo, Suárez encabezó una excelente jugada luego de una finta y una pared con el propio Fagúndez, que este no devolvió a tiempo."¡Pensá, pensá!" repitió Suárez a sus compañeros durante el partido, en el que se lo vio inquieto y al acecho para concretar uno de los sueños que se trazó al regresar a su querido Nacional.El bolso saltó a la cancha con Rochet; José Luis Rodríguez, Laborda, Coelho, Leandro Lozano; Felipe Carballo, Diego Rodríguez, Trezza, Cándido; Fagúndez y Luis Suárez.El equipo conducido por Pablo Repetto llegó al partido siendo favorito y muy cómodo en la punta del campeonato anual, con 59 puntos, a 14 de su principal rival, que con tropiezos navega por la sexta posición, lejos de los puestos de vanguardia y de acceso a las copas internacionales.A Peñarol solo le servía una victoria, en su afán por llegar a la final por el título. Con esa presión, el novel entrenador, Leo Ramos, que ya dirigió al aurinegro en la temporada 2017/18, alistó a Kevin Dawson; Aguirregaray, Rak, Da Silveira y Ramos; Milessi, Gargano, Brian Lozano, Méndez y Laquintana; Viatri.Pero, claro, Nacional además tenía a Luis Suárez.El marcoUna de las imágenes del partido fue la del propio Suárez gritándole a sus hinchas "¡Paren!, ¿están locos?" en momentos en que llovieron algunos proyectiles desde atrás del arco defendido por el golero aurinegro, Kevin Dawson.La tensión estuvo presente días anteriores al que sería el primer clásico con público de ambas parcialidades jugado en el Gran Parque Central luego de 93 años.En la previa, y tal como sucede en forma habitual, el foco estuvo puesto en la seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que Nacional y Peñarol tienen en su historia reciente algunos sucesos policiales, resultado del eterno enfrentamiento que viven sus parcialidades.Más de 1.000 policías y un minucioso operativo orientado a que las hinchadas no se crucen demandaron una inversión de 55.000 dólares que, sumado a que los socios de Nacional no pagan entrada, casi priva al local de percibir ganancias en su partido más importante del año en cuanto a taquillas se refiere.Los jugadores también hicieron lo suyo y en la víspera del partido difundieron el mensaje "Rivales solo adentro de la cancha", con una foto de Luis Suárez por los locales y el Mota Walter Gargano por el lado de la visita.De todas maneras, el encuentro contó con 31.000 personas que ofrecieron un color único, propio del fútbol sudamericano, y transcurrió en paz, salvo por algunos incidentes que mantuvieron el juego detenido por algunos minutos en la etapa complementaria.Unos 29.000 bolsos (como se conoce a los hinchas de Nacional) vistieron su estadio con tirantes azules, blancos y rojos y exhibieron su ya clásica camiseta gigante en una de las cabeceras del estadio y un homenaje muy especial al Morro García, el delantero que se quitó la vida en Argentina en febrero de 2021, ídolo eterno de Nacional.Justo enfrente, 2.000 manyas con bombos y redoblantes contrastaron con el amarillo y negro, presente en banderas, paraguas y globos de tubo, demostrando que existen pocas cosas más emocionantes en el fútbol que seguir a los propios en canchas ajenas.A los 18 minutos del segundo tiempo se produjo un intercambio de proyectiles entre las parcialidades, ante la pasividad de los efectivos policiales instalados en una zona del estadio en la que no había hinchas.La seguridad privada poco pudo hacer para detener a los violentos, que frenaron el juego unos cuantos minutos, robando por un momento el protagonismo a los futbolistas.El cuarto clásico jugado por Suárez con la camiseta del tricolor, y el primero desde su regreso, fue con gol y victoria, así concretó uno de los objetivos que se propuso cuando eligió a Nacional antes que los cientos de miles de dólares que le ofrecieron desde diversas ligas del mundo.La Copa Sudamericana quedó atrás, con la eliminación ante el Goianiense de Brasil; el clásico ya tiene un tilde positivo en la cuenta personal del delantero. Solo le resta ganar el torneo uruguayo y conseguir el pasaporte a lo que podría ser el broche de oro de una magnífica carrera deportiva: el Mundial de Catar. Solo él sabe que pasará después.

