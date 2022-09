https://sputniknews.lat/20220905/desmienten-que-borrell-haya-llamado-a-rusia-fascista-1130099783.html

Desmienten que Borrell haya llamado a Rusia "fascista"

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no llam贸 a Rusia "Estado fascista" y solo fue un error de traducci贸n, afirm贸 Peter Stano, portavoz de la... 05.09.2022, Sputnik Mundo

Stano asegur贸 que la oficina de pol铆tica exterior de la Uni贸n Europea (UE) comprob贸 dos veces el discurso de Borrell y el alto representante no dijo las palabras tal y c贸mo sonaron en la traducci贸n. El portavoz explic贸 que el jefe de la diplomacia europea hab铆a respondido a una frase dicha por un miembro del Parlamento Europeo.El 5 de septiembre, en una intervenci贸n a distancia en el marco de la Conferencia Interparlamentaria celebrada en Praga, capital de Chequia, Josep Borrell discuti贸 varios temas entre ellos el conflicto en Ucrania. La agencia de noticias espa帽ola Europa Press escribi贸 que el jefe de la Diplomacia europea llam贸 a los pa铆ses de la UE a unirse contra el "r茅gimen fascista" ruso. La publicaci贸n no especifica si se refiere a la traducci贸n al ingl茅s de la intervenci贸n, o al discurso de Borrel en espa帽ol.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subray贸 que Josep Borrell se anula a s铆 mismo como diplom谩tico."Con tales declaraciones, el se帽or Borrel se anula completamente como diplom谩tico. Por supuesto, a partir de ahora cualquiera de sus juicios sobre Rusia y las relaciones con ella no puede ser relevante", afirm贸 Peskov.

