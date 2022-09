https://sputniknews.lat/20220906/desfiles-militares-y-bolsonaro-seran-protagonistas-en-el-dia-de-la-independencia-de-brasil-1130145393.html

Desfiles militares y Bolsonaro serán protagonistas en el Día de la Independencia de Brasil

américa latina

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

jair bolsonaro

día de la independencia de brasil

Por la mañana, el tradicional desfile militar volverá a la Esplanada de los Ministerios de Brasilia después de dos años sin celebrarse debido a la pandemia; Bolsonaro acudirá, pero el acto central de la jornada en realidad tendrá lugar por la tarde en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.Inicialmente, Bolsonaro quería unificar en el paseo marítimo más famoso de Brasil tanto el desfile militar como una concentración de simpatizantes; finalmente, por cuestiones logísticas y de seguridad, se optó únicamente por la segunda opción.Aunque los tanques no desfilarán por Copacabana, los asistentes podrán disfrutar del show aéreo de la Escuadrilla CEU y de la presentación de las bandas de música de los Fusileros Navales, el primer Batallón de Guardias, la Fuerza Aérea Brasileña y la Policía Militar de Río.Después, habrá demostraciones de salto en paracaídas sobre la arena de Copacabana y exhibiciones de la Escuadrilla de la Humareda con sus acrobacias aéreas.A las 16 horas de la tarde, horario aproximado de la proclamación de la Independencia, la flota de la Escuadra Brasileña y la Artillería ejecutarán salvas en homenaje al Bicentenario de la Independencia desde el recinto militar del Fuerte de Copacabana.A lo largo del día también habrá un desfile naval, con participación de barcos históricos de la Marina de Brasil y de países amigos.ProclamasToda la celebración militar irá revestida de un tono político, dado que Bolsonaro lleva meses prometiendo que el 7 de septiembre será un punto de inflexión y que sus simpatizantes están fletando autobuses y organizándose para participar en los actos.Se espera que, igual que en otras manifestaciones bolsonaristas, entre los seguidores haya proclamas de tono antidemocrático, ataques a la Justicia y al sistema electoral.No obstante, no está claro si Bolsonaro también proferirá algún tipo de ataque verbal contra las instituciones democráticas; en algunas declaraciones recientes afirmó que pretende participar en el acto central de Río pero que no tomará la palabra.Diversos analistas políticos alertaron en los últimos meses que el 7 de septiembre podría ser una fecha clave en la escalada autoritaria del presidente, y algunos incluso barajaron la hipótesis de un golpe militar, aunque en las últimas semanas se produjo una cierta disminución de la tensión.Las elecciones en Brasil están previstas para octubre y según todos los sondeos hasta la fecha Bolsonaro no conseguirá revalidar su mandato.La encuesta más reciente, divulgada por el instituto Ipec el 5 de septiembre, le da el 31% de votos en la primera vuelta, frente al 44% que tendría el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).

brasil

