https://sputniknews.lat/20220906/que-es-la-legionella-la-bacteria-que-tiene-en-vilo-a-argentina-1130152237.html

Qué es la legionella, la bacteria que tiene en vilo a Argentina

Qué es la legionella, la bacteria que tiene en vilo a Argentina

La provincia de Tucumán (noroeste del país), atraviesa un brote de casos de neumonía por legionella, una bacteria que en general vive en contacto con el agua... 06.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-06T21:58+0000

2022-09-06T21:58+0000

2022-09-06T22:15+0000

💗 salud

argentina

organización panamericana de la salud (ops)

bacterias

ciencia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108939/57/1089395787_0:192:1920:1272_1920x0_80_0_0_d06476b07e88503cd4843266af813c75.jpg

La bacteria legionella, que provoca una neumonía bilateral, fue detectada recientemente en el centro de salud Luz Médica de la capital de la provincia de Tucumán (noreste). De todos modos, suele aparecer endémicamente en distintos países del mundo.Fue descubierta en 1976 luego de un brote registrado en la ciudad estadounidense de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. La enfermedad comenzó a diseminarse entre personas que concurrieron a una convención de la Legión Estadounidense, una asociación de veteranos de guerra dedicada a acciones de beneficencia.De aquel brote viene precisamente el nombre de la bacteria, ya que en su momento se la conoció como "la enfermedad de los legionarios".En realidad, los primeros casos leves se habían producido en 1968 en Pontiac, en el estado de Michigan, entre trabajadores de la salud. Sin embargo, en aquel momento no logró conectarse la enfermedad con la bacteria.El brote en Argentina desató una inspección del Ministerio Público Fiscal en el centro de salud en el que fue detectado. El caso incluso ameritó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) decidiera tomar muestras para identificar el origen de los casos.¿Cómo es la enfermedad de la legionella?En una conferencia de prensa realizada este 5 de septiembre, el ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, explicó que el brote no se contagia persona a persona y que su proliferación surge tras el contacto con el agua o sistemas de enfriamiento de refrigeración, así como en duchas o saunas de hoteles.Los sistemas de aguas de edificios, humidificadores, fuentes de agua termal, así como aires acondicionados, son también posibles fuentes de legionella.La bacteria puede habitar aquellos sitios donde hubo agua y dispersarse por el ambiente, por lo que las personas pueden contagiarse sólo mediante la inhalación.La enfermedad no afecta a todas las personas por igual. Según los expertos, el grupo de mayor riesgo es el de las personas mayores de 50 años, que pueden desarrollar cuadros de gravedad con mayor frecuencia.Medina Ruiz explicó que, en los casos leves, los cuadros pueden ser "autolimitados", es decir, en los que "la enfermedad se cura y controla sola con la propia inmunidad, sin necesidad de tomar antibióticos". Los cuadros de riesgo sí requieren un tratamiento.Hasta el momento y según el titular de la cartera, el brote es focalizado y no se identificó ningún caso sospechoso fuera del sanatorio tucumano.Los síntomas de la legionella pueden ser menores como una fiebre o dolor muscular o pueden alcanzar niveles severos con complicaciones pulmonares que incluyen dificultades respiratorias, fatiga y dolores musculares.En este sentido, las autoridades han solicitado a la población estar pendientes de la aparición de algunos de los síntomas, principalmente en caso de haber visitado la institución durante el mes de agosto.

https://sputniknews.lat/20220905/la-oms-rechaza-vetar-viajes-a-argentina-a-causa-de-la-enfermedad-del-legionario-1130096427.html

https://sputniknews.lat/20220902/la-escasez-de-medicamentos-en-ecuador-afecta-de-forma-critica-a-pacientes-con-cancer-1129985216.html

https://sputniknews.lat/20220624/hallan-en-el-caribe-la-bacteria-mas-grande-del-tamano-de-una-pestana-1127259339.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, argentina, organización panamericana de la salud (ops), bacterias