Bolsonaristas radicales transforman día nacional de Brasil en fiesta del negacionismo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — No creen en las encuestas ni en los medios de comunicación ni en las urnas electrónicas. Así son los simpatizantes más radicales del... 07.09.2022, Sputnik Mundo

La joven Ana Clara Martins acudió con su familia y una pancarta (escrita en portugués y en inglés, para atraer la atención de la prensa extranjera): "Presidente Bolsonaro, movilice a las Fuerzas Armadas para garantizar unas elecciones auditables". Carteles como este, poniendo en duda la fiabilidad del sistema electoral y pidiendo intervenciones militares más o menos autoritarias, no fueron una excepción en el acto.La desconfianza hacia la prensa es la regla (alimentada por los continuos ataques de Bolsonaro a los periodistas), pero entre los manifestantes bolsonaristas también hay consenso a la hora de poner en duda la fiabilidad del sistema electoral, tal como el presidente viene haciendo desde hace mucho tiempo a pesar de que no hay ninguna prueba en ese sentido.De poco sirve argumentar que Bolsonaro fue diputado durante casi 30 años y siempre fue elegido con las famosas urnas electrónicas, que también le dieron la victoria en 2018. El discurso oficial ahora pasa por cuestionarlas. Para Martins, hace cuatro años Bolsonaro habría ganado en la primera vuelta, "intentaron fraudar el resultado", pero no lo consiguieron y por eso ganó en segunda.EncuestasEl discurso es muy parecido entre todos los seguidores de Bolsonaro, que actúan como un bloque monolítico. Otro punto de unión es negar todas las encuestas electorales que apuntan un claro liderazgo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). La última encuesta Datafolha, divulgada el 1 de septiembre, le daba 13 puntos de ventaja sobre el actual presidente.Para los bolsonaristas, las encuestas están manipuladas. Desde lo alto de un camión, el pastor Silas Malafaia se burlaba del prestigioso instituto de opinión, diciendo que la imagen de Copacabana abarrotada es "el verdadero datapueblo". Es la lógica que impera entre la mayoría de los presentes: ¿Cómo va a ganar Lula si esto está lleno de gente?Uno de los hijos del presidente, el senador Flávio Bolsonaro colgaba en sus redes sociales un video con imágenes aéreas de Brasilia abarrotada de manifestantes y añadía: "Datafolha, puedes cerrar. ¡Bolsonaro va a ganar en la primera vuelta!". El mensaje oficial de la familia Bolsonaro cala con fuerza en los seguidores."De ninguna forma [confío en las encuestas]. Aquí, en Brasilia, en Sao Paulo… donde quiera que vaya Bolsonaro es aclamado por millones de personas, y Lula a cada sitio que va todo el mundo quiere verle preso", resumía Martins de forma tajante.La concentración en Copacabana fue una mezcla de acto cívico-militar en homenaje a los 200 años de la independencia con un mitin político de Bolsonaro. Primero hubo desfiles de bandas musicales militares y disparos de salvas desde el fuerte militar de Copacabana, y frente a la playa estaban atracados barcos de la Marina y decenas de embarcaciones de particulares.El ambiente en el paseo marítimo fue festivo y familiar, y el acto se desarrolló con tranquilidad, aunque en medio de unas estrictas medidas de seguridad que provocaron ciertas dificultades a los vecinos de Copacabana y al tráfico de los barrios del sur de la ciudad.

