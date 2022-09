https://sputniknews.lat/20220907/catar-se-prepara-para-un-mejor-mundial-gracias-al-cambio-de-fecha-1130194902.html

Catar se prepara para un "mejor Mundial" gracias al cambio de fecha

MONTEVIDEO (Sputnik) — Faltan poco más de 70 días para el comienzo del Mundial de Catar 2022 y sin embargo ya existen algunos indicios que permiten conocer... 07.09.2022, Sputnik Mundo

El verano catarí se caracteriza por un intenso calor y la combinación de sequedad y humedad, con temperaturas que superan con creces los 40 grados. Es por eso que este año el Mundial se realizará entre noviembre y diciembre, con temperaturas que oscilarán los 30 grados, y no en junio y julio, como ocurre cada cuatro años.Sin embargo, para el preparador físico argentino Elvio Paolorosso, integrante del cuerpo técnico del Paraguay de Gerardo Martino en Sudáfrica 2010, "las temperaturas no van a ser extremadamente calurosas"."Se habla de 30 grados y puede bajar a 15 en la tardecita", dice a Sputnik. "Salvo los partidos del mediodía, con el sol fuerte y a 32 grados, no es un calor extremo. Aquí en Paraguay se juega hasta con 40 grados, aunque yo entrenaría a la tardecita o a la mañana temprano para cuidar a los jugadores del desgaste y el calor para que no pierdan kilos".Luego de trabajar con Martino en las selecciones de Paraguay y Argentina y en el Fútbol Club Barcelona, de España, en la actualidad Paolorosso integra el cuerpo técnico de Olimpia de Paraguay, donde vive desde enero.Para el preparador físico incluso será un mundial con mejor calidad técnica, producto de las cortas distancias entre los estadios."Eso es una gran ventaja. Nosotros en Sudáfrica teníamos dos o tres horas de avión de Durban a Ciudad del Cabo y en la Copa América de EEUU teníamos vuelos de seis horas. En todos los mundiales siempre había avión y traslado terrestre, que desgasta mucho a los jugadores", recuerda.También el hecho de que, a diferencia de mundiales anteriores, los futbolistas no llegarán a la cita máxima con toda la temporada sus espaldas. De los más de 90 partidos con que los jugadores que actúan en Europa llegaron a Rusia 2018, este año apenas llegarán a un tercio de rodaje previo a la Copa del Mundo.Ahí surge otra gran diferencia entre el fútbol europeo, que concentra a la gran parte de las figuras mundialistas, y el sudamericano. Sobre todo porque los calendarios de estos últimos concluirán a pocas semanas de Catar 2022, mientras que Europa decidió suspender sus competiciones hasta después del Mundial."Lo mejor es que los jugadores estén a disposición de las selecciones lo antes posible", plantea el argentino. "Algunas ligas terminan los primeros días de noviembre y el torneo empieza el 20, esos jugadores van a estar ocho o 10 días previos al Mundial. Si no llegan bien, el preparador físico no puede hacer nada, no le cambias nada en tan poco tiempo y arriesgas, porque después tenes que jugar cada cuatro días".Es por eso que para Paolorosso "10 o 15 días no alcanzan, en una semana apenas podes hacer un microciclo cortito para reforzar la fuerza, potencia y fuerza explosiva pero enseguida ya entras en la dinámica de juego".Latinoamérica"Los jugadores de Argentina el 90% están en Europa y hay que ver que han hecho en sus equipos. Por ejemplo, Messi no ha hecho buena pretemporada y le ha costado adaptarse a Paris y al equipo. Cuando estuvo aquí en la Argentina, que volvió a incorporarse a la pretemporada del PSG tuvo COVID-19, entonces perdió siete días de pretemporada que, con doble turno, son 14 entrenamientos", advierte el PF.Sin embargo, cree que "el mejor del mundo" puede jugar el tiempo que quiera, y hacerlo de la mejor manera. Pero la albiceleste no es la única selección sudamericana en la que confía."[Luis] Suárez y [Edinson] Cavani van a llegar bien y Uruguay, en general, también porque tiene a uno de los mejores PF del mundo, el profe Ortega, que estaba con [Diego] Simeone en el Atlético de Madrid. Es un referente mundial de la preparación física y no dudo que la selección va a llegar en una buena condición física", opina.La consulta sobre Brasil conlleva una respuesta automática: "Brasil está siempre bien".También con México, selección dirigida por su amigo Martino, con quien compartió 15 años de trabajo y al cuál le desea el mayor de los éxitos.Y con Ecuador se arriesga: "Tiene un cuerpo técnico que está por primera vez en una selección y un secretario técnico, Gabriel Weisner que tiene cinco mundiales, trabajó conmigo en Paraguay y Argentina. Es un aporte muy importante y [Gustavo] Alfaro se ha enganchado rápidamente a la dinámica de selecciones. Creo que Ecuador va a andar muy bien".Cuando la pelota comience a rodar todas las especulaciones quedarán atrás, y hasta el cuerpo más agotado sacará energías de donde no tiene porque, en palabras de Paolorosso, "en el Mundial es todo motivante, es decir llegué a la cima de la montaña, estoy hecho en mi profesión".

