Desarrollan una manta para apagar los autos eléctricos en llamas | Video

Entre otras cosas, esto se debe al hecho de que las baterías de estos vehículos pueden volver a prenderse incluso después de ser apagados. El Centro Zaragoza (España) ha probado en acción un método efectivo y sorprendentemente simple de lidiar con este problema: una manta especial para sofocar las llamas de Bridgehill, una empresa noruega.Un video muestra un experimento para poner a prueba esta manta. Primero, los bomberos prenden fuego a un Nissan Leaf, que llega a calentarse hasta más de 1.000 grados centígrados cuando las baterías se encienden. Entonces, cubren el vehículo con una manta y se puede ver cómo la temperatura empieza a bajar rápidamente.Esto se debe a que el fuego necesita oxígeno y cuando se reduce su cantidad, el fuego no tiene con qué alimentarse. Con ello, curiosamente, las baterías vuelven a arder cuando los bomberos quitan el mantel. Así que tuvieron que repetir el proceso.Bridgehill recomienda que se mantenga la manta sobre el vehículo en llamas durante al menos una hora y recomienda que se mantenga sobre el auto hasta que se transporte a un lugar seguro.Como se puede apreciar en las imágenes, las mantas son efectivas no solo porque no requieren una enorme cantidad de agua para sofocar el fuego, sino porque también lo hacen extremadamente rápido. Además, no hace falta ser un bombero profesional y se puede llevar siempre en el maletero del auto.

