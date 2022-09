https://sputniknews.lat/20220907/el-embajador-ruso-y-grossi-debatiran-creacion-de-zona-de-seguridad-en-planta-de-zaporiyia-1130191628.html

El embajador ruso y Grossi debatirán creación de zona de seguridad en planta de Zaporiyia

El embajador ruso y Grossi debatirán creación de zona de seguridad en planta de Zaporiyia

MOSCÚ (Sputnik) — El representante permanente ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, informó que se reunirá el 8 de septiembre... 07.09.2022, Sputnik Mundo

El embajador ruso cuestionó la idea calificándola de "primitiva", pero a la vez señaló que merece atención.En lo referente al informe del OIEA sobre la central de Zaporiyia hecho público el 6 de septiembre, Uliánov subrayó que su defecto principal es que no menciona a los responsables de las amenazas a la seguridad nuclear de la planta.Este informe, agregó el representante permanente ruso, tiene un carácter técnico y no político mientras sus conclusiones y recomendaciones podrían dar lugar a dudas.El 6 de septiembre el OIEA publicó el documento en cuestión que refleja los resultados de la reciente visita de su misión a la central nuclear de Zaporiyia.En el documento, el OIEA pide poner fin de inmediato a los bombardeos del sitio y sus alrededores, para evitar daños adicionales a la central y sus instalaciones asociadas, para garantizar la seguridad del personal operativo y para mantener su integridad física, garantizando un funcionamiento seguro y confiable.Además subraya que es necesario el consentimiento de todas las partes, "para crear una zona de seguridad nuclear y protección" alrededor de la planta.El OIEA aboga también por proporcionar cadenas de suministro para la seguridad de la central nuclear, en particular, mediante la organización de corredores de transporte.La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, se encuentra en el sureste de Ucrania, cerca de la ciudad de Energodar, y desde el pasado mes de marzo, permanece bajo el control de los militares rusos.Durante las últimas semanas, Rusia acusa a Ucrania de bombardear a diario las instalaciones de la planta.Moscú agrega además que su presencia militar en la central persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.

