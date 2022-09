https://sputniknews.lat/20220907/fue-un-error-creer-que-no-se-utilizaria-el-gas-la-leccion-de-uniper-a-los-politicos-de-occidente-1130157330.html

"Fue un error creer que no se utilizaría el gas": la lección de Uniper a los políticos de Occidente

El CEO de la compañía alemana Uniper, Klaus-Dieter Maubach, advirtió que "lo peor está por venir" al hablar sobre la crisis energética que padece Europa por... 07.09.2022, Sputnik Mundo

La Unión Europea (UE) se equivocó al pensar que el gas ruso no sería utilizado y no sería fundamental para el progreso económico de la región, declaró el empresario en una charla con la cadena estadounidense CNBC durante el Festival Gastech 2022, realizado en Milán. "Lo que vemos en el mercado mayorista es 20 veces el precio que registramos hace dos años. ¡Veinte veces! Por eso creo que debemos mantener un debate abierto donde todo el mundo asuma su responsabilidad sobre cómo solucionarlo", dijo el CEO de Uniper, el mayor importador de gas de Alemania. La declaración de Maubach se da unos días después de que Rusia anunciara la suspensión indefinida del suministro de gas a Europa a través del gaseoducto Nord Stream 1, luego de que los ministros de Finanzas del G7 propusieron poner un tope a los precios del petróleo ruso para lidiar con la inflación.Moscú asegura que, si el suministro a la zona euro ha presentado fallas e interrupciones, ha sido por culpa de las sanciones y las trabas que ha puesto Occidente en contra de la industria energética rusa. La propuesta del G7 ya fue rechazada por países como China, cuyo Gobierno hizo un llamado a no entorpecer la distribución de un recurso global.Sobre la crisis energética que golpea a los países europeos, el empresario alertó que la situación es muy grave, pues los costos se han elevado hasta 20 veces lo que valían hace apenas dos años.Respecto a la posibilidad de iniciar una nueva relación comercial con la compañía rusa Gazprom, Maubach recordó que ha defendido a la firma por la relación que tienen desde 1970, pero aceptó que dicha relación podría no reanudarse en los próximos años.Maubach señaló que la crisis energética actual puede ser aprovechada para que la Unión Europea avance en la transición a las energías renovables y, sobre todo, diversifique sus fuentes de suministro más allá de la Federación de Rusia.

