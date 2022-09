https://sputniknews.lat/20220907/hillary-clinton-revela-como-se-le-olvido-su-hija-chelsea-dentro-del-kremlin-1130184273.html

Hillary Clinton revela cómo se le olvidó su hija Chelsea dentro del Kremlin

Pese a los protocolos, las visitas diplomáticas no están exentas de accidentes y sorpresas, como le ocurrió al pareja presidencial de los Clinton de visita en... 07.09.2022, Sputnik Mundo

La extitular del Departamento de Estado y ex primera dama de Estados Unidos reveló en un programa de comedia conducido por Jimmy Fallon que en una ocasión olvidó a su hija Chelsea Clinton dentro del Kremlin.En una dinámica de desafío madre hija, Fallon le pidió a las participantes revelar su recuerdo de vacaciones familiares más loco, lo que llevó a la exocupante de la Casa Blanca a revelar el episodio."Espero que (mi hija) no se acuerde de esto porque es bastante traumático", dijo.Durante el programa de espectáculos no se especificó en cuál de las visitas protocolares de los Clinton a Moscú ocurrió el olvido de Chelsea, pues la pareja presidencial acudió a Rusia cinco veces.Chelsea reveló la misma ocasión en que fue olvidada en el Kremlin cuando el conductor Fallon le hizo la misma pregunta sobre su recuerdo de vacaciones familiares más extraño.La anécdota fue motivo de burlas por los internautas, después de conocerla en el programa de espectáculos."Pudo ser peor, pudieron olvidarla con Joe Biden", escribió el usuario de Twitter KeithDrake87.También acusaron una conspiración rusa contra la Casa Blanca en el olvido de Chelsea Clinton, en referencia a la estrategia electoral con la que Hillary buscó descalificar a su rival en las urnas, el republicano Donald Trump.Durante la campaña de 2016, el Partido Demócrata aseveró que el magnate trazó su estrategia electoral de la mano del presidente de Rusia, Vladímir Putin, hipótesis que no pudo ser probada.

