La bacteria que nació hace medio siglo y hoy alerta a Argentina

Un brote de legionella mantiene alerta a las autoridades sanitarias del país sudamericano, tras la situación detectada al norte del territorio.

Todo comenzó el 27 de agosto, cuando se comenzó a analizar las causas de la neumonía que afectaba a dos personas. La cifra de afectados en pocos días aumentó a 11, y luego se confirmó que el foco común era el centro de salud Luz Médica, ubicado en la capital de la provincia de Tucumán, a 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires.De inmediato se tomaron las medidas de prevención y aislamiento aunque no fue posible prevenir las seis muertes causadas hasta el momento por la afección. Las autoridades provinciales se contactaron con las nacionales y comenzó el trabajo en conjunto, que incluyó a representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).Para entender mejor cómo afecta esta bacteria al organismo, consultamos al doctor Ricardo Teijeiro, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.Malestar, fiebre, dolor de cabeza o falta de aire, pueden ser algunos de los síntomas causados por la bacteria. Y la contaminación en el agua o en aires acondicionados mal mantenidos pueden permitir la aparición de esta bacteria que no se transmite de persona a persona, sino que se contrae "en el lugar donde está contaminado o en contacto con el ambiente", explicó el infectólogo.La afección fue descubierta en el año 1976, en EEUU, precisamente en el hotel Stratford (Filadelfia). Más de 189 personas se contagiaron y 30 de ellas fallecieron.La bacteria lleva el nombre por su aparición durante una convención de legionarios, exmilitares y veteranos de guerra que realizaban diferentes actividades sociales.Según datos de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Australia y EEUU, se detectan sobre 10 a 15 casos por cada millón de habitantes al año, donde se concentra el mayor consumo de pruebas para detección de la enfermedad.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.b

