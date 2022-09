https://sputniknews.lat/20220907/reportan-que-trump-tenia-informacion-privilegiada-sobre-la-capacidad-nuclear-de-un-pais-extranjero-1130161243.html

Reportan que Trump tenía información privilegiada sobre la capacidad nuclear de un país extranjero

Reportan que Trump tenía información privilegiada sobre la capacidad nuclear de un país extranjero

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) encontró en la residencia de Donald Trump documentos clasificados que contienen datos sobre... 07.09.2022, Sputnik Mundo

Un informe en poder del diario estadounidense The Washington Post indica que el expresidente de Estados Unidos sí tenía información relacionada por la seguridad nacional en su casa de Mar-A-Lago, Florida, a donde un grupo de agentes del FBI ingresó el pasado 8 de agosto, ante el descontento de políticos y simpatizantes republicanos. Según los reportes, Donald Trump tenía tan resguardados esos documentos que era muy complicado que alguien accediera a ellos sin su autorización. En el artículo sólo se especifica que la información nuclear y militar corresponde a "un Gobierno extranjero", sin especificar de cuál se trata. Los papeles encontrados en la mansión del magnate republicano también contienen operaciones estadounidenses catalogadas como de máxima seguridad. De hecho, según testimonios recabados por The Washington Post, muy pocos altos funcionarios de Washington conocen esa información privilegiada. Para que un presidente estadounidense pueda tener acceso a este tipo de documentos es necesario que previamente haya sido presentada una solicitud muy bien fundamentada, de acuerdo con la información del medio. El problema radica en que, según los agentes del FBI, los papeles fueron llevados a la casa de Trump 18 meses después de que éste abandonara la Casa Blanca, lo cual indica que su maniobra posiblemente estuvo al margen de toda legalidad. "Estas personas [las fuentes consultadas] no identificaron al Gobierno extranjero en cuestión ni dijeron en qué sitio de Mar-a-Lago se encontró el documento. Tampoco ofrecieron detalles extra sobre una de las investigaciones de seguridad nacional más delicadas del Departamento de Justicia de Estados Unidos", se lee en el artículo. La noticia se da a conocer en momentos en que Estados Unidos sostiene tensiones geopolíticas en diferentes frentes: con Rusia por el conflicto en Ucrania y con China por la visita de altos funcionarios norteamericanos a la isla de Taiwán. La revelación de The Washington Post sucede mientras el ambiente político se polariza cada vez más en Estados Unidos, donde se celebrarán elecciones intermedias el próximo 8 de noviembre. En esas votaciones, se decidirá cómo quedará la repartición de poder en un tercio del Senado y en toda la Cámara de Representantes. Además, estos comicios sirven como termómetro para medir la popularidad de los demócratas o los republicanos rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Algunos analistas políticos y seguidores de Trump aseguran que el presidente Joe Biden utiliza al FBI como una herramienta útil contra sus rivales políticos. De hecho, casi la mitad de los estadounidenses cree que Biden utiliza a la agencia como una "Gestapo personal".

