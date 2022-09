https://sputniknews.lat/20220907/retroceso-en-la-politica-estatal-contra-el-tabaco-en-uruguay-1130197799.html

"Retroceso" en la política estatal contra el tabaco en Uruguay

"Retroceso" en la política estatal contra el tabaco en Uruguay

Un decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou flexibilizó la normativa sobre el empaquetado de cigarrillos, un revés a la política antitabaco del Estado en los últimos años. En otro orden, Brasil celebró el bicentenario de su independencia. Estas y más noticias en 'En órbita'.

La decisión del Gobierno uruguayo modifica la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo, en cuanto al empaquetado y etiquetado.Los cambios fueron reclamados por la industria tabacalera, bajo el argumento de que la normativa vigente fomentaba el contrabando.El actual subsecretario del Ministerio de Salud, José Luis Satdjian, dijo al diario local El Observador que "el combate al tabaquismo desde la política sanitaria no cambiará".El Gobierno cambió tres artículos del decreto impulsado por el expresidente, Dr. Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), en su lucha contra el tabaquismo.En el año 2016, un tribunal del Banco Mundial falló a favor de Uruguay en la demanda impuesta por la multinacional tabacalera Philip Morris, que buscaba evitar la aplicación de medidas antitabaco en el país sudamericano.La dirigente, miembro del opositor Frente Amplio —el cual lideró el Vázquez— recordó que las políticas antitabaco generaron un "indiscutible beneficio a la salud, como la reducción significativa de episodios de infarto de miocardio, en una población envejecida donde las enfermedades crónicas prevalecen"."Uruguay mostró a su población, y al mundo, que este era un camino beneficioso en el que había que jugársela. El juicio de 'David contra Goliat' entre Uruguay y Philip Morris, muestra que estábamos dispuestos a ser tomados en cuenta por hacer lo correcto. Y este cambio nos deja mal parados", opinó la doctora en Medicina.Xavier afirmó que el desmantelamiento de las políticas desarrolladas por los gobiernos del Frente Amplio "es un hecho, y la salud no escapa a este escenario". Y afirmó que de fondo está “el apoyo económico de estas empresas [tabacaleras] a los partidos que hoy gobiernan".Sobre este último punto, la tabacalera Monte Paz financió, con 552.180 pesos (13.509 dólares estadounidenses) la campaña electoral de 2019 de Lacalle Pou.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el bicentenario de la independencia de Brasil bajo un clima de tensión, a menos de un mes de la primera vuelta electoral. Dialogamos con Augusto Ruas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas.Por otra parte, en Chile, presidentes de partidos políticos y jefes de bancada del Congreso se reunieron para iniciar conversaciones sobre un nuevo proceso constitucional.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.[PLW1]Poner en dólares

