El PRI de México dialoga con la coalición opositora por desacuerdo sobre rol de militares

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), Alejandro Moreno, planteó mantener la coalición Va Por... 08.09.2022

américa latina

partido revolucionario institucional (pri)

méxico

Los partidos Acción Nacional (PAN, centroderecha), y de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) dijeron en un comunicado que "prorrogar la militarización del país hasta el 2028 es también prorrogar la inconstitucionalidad de las leyes que los partidos de la coalición hemos votado en contra"."Lo dijeron ellos que es una suspensión y hay que dialogar", respondió el dirigente del PRI, en un foro organizado por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal).Los líderes de las dos fuerzas opositoras, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, anunciaron la suspensión de la alianza con el PRI después de que esa formación política presentó el 6 de septiembre la iniciativa en la Cámara de Diputados."Estamos trabajando siempre por tener el mayor consenso posible, en toda coalición hay puntos de encuentro y puntos en donde no tenemos alguna coincidencia (…) El compromiso de nosotros de impulsar una propuesta sólida que garantice un mayor resultado en los temas de garantizar paz, armonía y tranquilidad", dijo Moreno.Por la reconciliación y la unidadMoreno, quien también es presidente de la Copppal, convocó a un "nuevo pacto social de poder ciudadano", contra la polarización y por la reconciliación.Al inaugurar el foro "Hacia un nuevo pacto social para reformar el poder en México: gobiernos de coalición", Moreno convocó a un nuevo pacto social para "hacer la democracia más amplia y profunda"."Tenemos que resolver los temas de seguridad, este país se cae a pedazos y nosotros estamos convencidos de que las Fuerzas Armadas no solo son una institución respetada, sino una institución que tiene la absoluta confianza del PRI, han dado su vida por México", esgrimió Moreno."La coalición es lo que nos hace potentes; para ganar el 2023 [comicios locales] y el 2024 [presidenciales y legislativas], eso nos ayuda a ser competitivos", puntualizó.Los dos partidos opositores señalan que el proyecto de los diputados del PRI tiene el riesgo de no resolver el fondo del problema de la creciente inseguridad y violencia criminal, "con una auténtica policía civil no militar, que sí salvaguarde la seguridad pública", dice el posicionamiento.El proyecto fue presentado mientras el Senado analiza otra iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo —que ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados— para que la Guardia Nacional encargada de la seguridad pública se integre como corporación de las Fuerzas Armadas y pase a control total de la Defensa Nacional.Moreno ha sido blanco en semanas recientes de revelaciones de audios de sus conversaciones telefónicas en las que supuestamente trama actos de corrupción —difundidas por la gobernadora del estado de Yucatán (sureste), Layda Sansores de filiación oficialista—, y enfrenta un pedido de desafuero para responder a cargos.

méxico

